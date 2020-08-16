Українцям повідомили, як перевірити свій трудовий стаж і майбутню суму пенсії



Як передає Politeka.net, важливі поради в ефірі телеканалу " Україна 24» давши директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного Фонду Олена Охріменко (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Виявляється, все дуже просто: вам варто лише зайти на сайт Пенсійного фонду.



"У нас є калькулятор, з яким людина може сама розрахувати свій розмір пенсії. Через Особистий кабінет заходиш, і видно страховий стаж з 1 січня 2004 року і заробітну плату. Зарплату і стаж до 2004 року людина за даними своєї трудової книжки може внести в калькулятор і провести розрахунок", - пояснила Охріменко.

За її словами, завдяки оцифровці трудових книжок, українці можуть дізнатися все про свою пенсію онлайн.



"Коли людина подала трудову книжку, ми її оцифрували, і, зайшовши в Особистий кабінет, людина може побачити весь свій страховий стаж, всю трудову діяльність. Не обов'язково трудова книжка, може бути і військовий квиток і диплом", - пояснила вона.

Відзначимо, що в наступному році планується підвищення пенсій в три етапи. Перший перерахунок відбудеться в березні. За задумом уряду, мінімальну пенсію для тих, хто досяг віку 65 років і виконав норматив по стажу, збільшать до 2500 грн.

Раніше ми повідомляли, що юрист порекомендувала, що потрібно робити для отримання гідної пенсії. За її словами, потрібно ретельно збирати документи про кожне місце роботи, щоб не втратити даремно жодного року життя:

"Всім пенсіонерам і людям, які займаються оформленням пенсії, моя порада - належне документальне забезпечення будь-якого трудового досвіду, якщо ви дійсно хочете отримувати пенсійне забезпечення", - зазначила Наталія Гнатуш.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

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