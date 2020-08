View this post on Instagram

Живя искусством долгие годы, неосознанно переносишь и транслируешь правила балетной жизни в другие сферы повседневного бытия. Получив от вас прекрасный фидбек после public talk, хочу продолжить делиться некоторыми из своих #lifehacks 🤗 ⠀ 🕘Без режима очень сложно чувствовать гармонию и счастье в жизни. Чтобы быть максимально продуктивными в достижении своих целей, нужно ставить себе четкие временные рамки. 💫Идеальная синергия будет в том случае, когда ваша команда и партнёр будут разделять ваши ценности и дышать с вами одним воздухом. 🥂Есть два типа людей: одни живут полной жизнью, а другие наблюдают за теми, кто берет от жизни всё. Не переживайте, а действуйте! Лучше несколько раз упасть и идти дальше, чем в старости жалеть о времени потраченном в пустую. 💪🏻Бесконечное самоусовершенствование — основополагающий фундамент не только балетного искусства, но и жизни. 📈Чем меньше опыта и знаний, тем больше усилий нужно приложить, чтобы выйти на новый уровень. Мой муж называет это «наращиванием мышц». 🚀Процесс выброса адреналина активирует скрытые возможности вашего мозга и заставляют его работать сверх своих возможностей в спокойном состоянии, а нехватка сложных задач делает слабыми лучших из лучших.☝🏻 ✨Чтобы жить в гармонии с собой и не чувствовать себя опустошенным, важно найти свой источник вдохновения. Каждая частичка природы отдаёт свой ресурс и пополняет его — это и есть баланс. ♥️Любите своё дело и тогда вы сможете вдохновлять и заряжать людей своей энергетикой и позитивом. ⠀ Надеюсь, что вышесказанное откликнется в вашем сердце и поможет найти решение в спорных ситуациях. Ставьте эмодзи позиций, которые вы применяете в своей жизни или делитесь своими лайфхаками!😊 ⠀ #lifevalues #harmonywithyourself #rulesofthegame