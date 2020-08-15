Член журі популярного шоу" Танці з зірками " Катерина Кухар здивувала сміливою витівкою c сукнею

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала нове відео на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

Для ролика Катерина Кухар одягла довгу сукню з просторими рукавами, як у футболки. Балерина взялася руками за поділ свого вбрання і почала махати ними з боку в бік, розвіваючи. У якийсь момент плаття сильно задралося, відкривши трошки зайвого. Незважаючи на це, знаменитість променисто посміхається.

"Живучи мистецтвом довгі роки, неусвідомлено переносиш і транслюєш правила балетного життя в Інші сфери повсякденного буття", - поділилася досвідом Катерина Кухар. - "Чим менше досвіду і знань, тим більше зусиль потрібно докласти, щоб вийти на новий рівень. Мій чоловік називає це "нарощуванням м'язів"".

Катерина Кухар дала шанувальникам багато інших життєвих порад. Так, за її словами, дуже важливо дотримуватися режиму, розділяти свої цінності з командою, не переживати через невдачі, постійно самовдосконалюватися і знайти власне джерело натхнення. Знаменитість закликала з любов'ю ставитися до своєї справи - і тоді все буде добре складатися.

Нагадаємо, що Кухар з " Танців з зірками» заінтригувала деталями нового сезону: «Кароль і Каменських будуть...»

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" в повітряній сукні переплюнула Волочкову: "Браво!»

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" блиснула розкішшю в епатажних нарядах, топ образів: від Дияволиці до королеви