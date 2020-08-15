Член журі популярного шоу" Танці з зірками " Катерина Кухар здивувала сміливою витівкою c сукнею

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала нове відео на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

Для ролика Катерина Кухар одягла довгу сукню з просторими рукавами, як у футболки. Балерина взялася руками за поділ свого вбрання і почала махати ними з боку в бік, розвіваючи. У якийсь момент плаття сильно задралося, відкривши трошки зайвого. Незважаючи на це, знаменитість променисто посміхається.

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"Живучи мистецтвом довгі роки, неусвідомлено переносиш і транслюєш правила балетного життя в Інші сфери повсякденного буття", - поділилася досвідом Катерина Кухар. - "Чим менше досвіду і знань, тим більше зусиль потрібно докласти, щоб вийти на новий рівень. Мій чоловік називає це "нарощуванням м'язів"".

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Живя искусством долгие годы, неосознанно переносишь и транслируешь правила балетной жизни в другие сферы повседневного бытия. Получив от вас прекрасный фидбек после public talk, хочу продолжить делиться некоторыми из своих #lifehacks 🤗 ⠀ 🕘Без режима очень сложно чувствовать гармонию и счастье в жизни. Чтобы быть максимально продуктивными в достижении своих целей, нужно ставить себе четкие временные рамки. 💫Идеальная синергия будет в том случае, когда ваша команда и партнёр будут разделять ваши ценности и дышать с вами одним воздухом. 🥂Есть два типа людей: одни живут полной жизнью, а другие наблюдают за теми, кто берет от жизни всё. Не переживайте, а действуйте! Лучше несколько раз упасть и идти дальше, чем в старости жалеть о времени потраченном в пустую. 💪🏻Бесконечное самоусовершенствование — основополагающий фундамент не только балетного искусства, но и жизни. 📈Чем меньше опыта и знаний, тем больше усилий нужно приложить, чтобы выйти на новый уровень. Мой муж называет это «наращиванием мышц». 🚀Процесс выброса адреналина активирует скрытые возможности вашего мозга и заставляют его работать сверх своих возможностей в спокойном состоянии, а нехватка сложных задач делает слабыми лучших из лучших.☝🏻 ✨Чтобы жить в гармонии с собой и не чувствовать себя опустошенным, важно найти свой источник вдохновения. Каждая частичка природы отдаёт свой ресурс и пополняет его — это и есть баланс. ♥️Любите своё дело и тогда вы сможете вдохновлять и заряжать людей своей энергетикой и позитивом. ⠀ Надеюсь, что вышесказанное откликнется в вашем сердце и поможет найти решение в спорных ситуациях. Ставьте эмодзи позиций, которые вы применяете в своей жизни или делитесь своими лайфхаками!😊 ⠀ #lifevalues #harmonywithyourself #rulesofthegame

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Катерина Кухар дала шанувальникам багато інших життєвих порад. Так, за її словами, дуже важливо дотримуватися режиму, розділяти свої цінності з командою, не переживати через невдачі, постійно самовдосконалюватися і знайти власне джерело натхнення. Знаменитість закликала з любов'ю ставитися до своєї справи - і тоді все буде добре складатися. 

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