Погода в Україні 16 серпня здивує змінами, грозові дощі проженуть практично з усіх регіонів

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру, передає Politeka.

На заході дощ з грозою накриє жителів Закарпаття. На решті частини регіону буде сухо і тепло. Синоптики прогнозують денну температуру в районі 25-27 градусів, а вночі близько 10-16 за Цельсієм.

На Півночі сьогодні буде сонячно і тепло. Тут повітря прогріється до 24-27 градусів зі знаком «плюс». Вночі, щоправда, похолодає до 9-13 градусів тепла.

У центрі особливо сильно буде припікати. На вулиці вдень очікується від 25 до 27 градусів тепла, які вночі змінять комфортні 9-12 за Цельсієм.

На півдні України синоптики прогнозують найтеплішу погоду: 24-28 градусів спеки. Вночі, правда, похолодає до 11-16 градусів. Дощів не передбачається.

На Сході сьогодні буде невелика хмарність і 22-25 градусів тепла. Вночі повітря охолоне до 10-13 зі знаком «плюс».

У Києві та області, згідно з прогнозом синоптиків, очікується тепла погода без опадів. На вулиці вдень буде в районі 25-27 градусів, а вночі близько 9-11 за Цельсієм.

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