Популярна українська виконавиця Віра Брежнєва, якій вже 38 років, захопила ідеальним обличчям зблизька
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Моя перша маска. Ми з ... старалися. Пробувати. Знімати. Відзначайте», - йдеться в підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Брежнєва знімає обличчя крупним планом, демонструючи ідеальну красу. При цьому доповнювали образ красуні масивний ланцюжок і ледь помітне кільце на пальці.
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"Тепер відео будуть частіше", - йдеться вже під іншим кадром.
На ньому Віра Брежнєва позує» у всеозброєнні": ефектним макіяжем і укладанням. При цьому розкішну фігуру вона вирішила приховати за допомогою футболки.
Однак шанувальники виконавиці не могли відреагувати на витівку зірки, оскільки та поділилася кадрами у себе в Сторіс.
До цього Віра Брежнєва, яка вже давно проживає і працює в РФ, поділилася одкровеннями про особисте життя.
Не так давно стало відомо про те, як віра ставиться до поповнення в родині з Костянтином Меладзе. Як відомо, у пари немає спільних дітей, тільки від інших шлюбів. Віра займається вихованням Софії Сари, а у Костянтина троє дітей від Яни Сум.
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