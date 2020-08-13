Популярна українська виконавиця Віра Брежнєва, якій вже 38 років, захопила ідеальним обличчям зблизька

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Моя перша маска. Ми з ... старалися. Пробувати. Знімати. Відзначайте», - йдеться в підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Брежнєва знімає обличчя крупним планом, демонструючи ідеальну красу. При цьому доповнювали образ красуні масивний ланцюжок і ледь помітне кільце на пальці.

"Тепер відео будуть частіше", - йдеться вже під іншим кадром.

На ньому Віра Брежнєва позує» у всеозброєнні": ефектним макіяжем і укладанням. При цьому розкішну фігуру вона вирішила приховати за допомогою футболки.

Однак шанувальники виконавиці не могли відреагувати на витівку зірки, оскільки та поділилася кадрами у себе в Сторіс.

До цього Віра Брежнєва, яка вже давно проживає і працює в РФ, поділилася одкровеннями про особисте життя.

Не так давно стало відомо про те, як віра ставиться до поповнення в родині з Костянтином Меладзе. Як відомо, у пари немає спільних дітей, тільки від інших шлюбів. Віра займається вихованням Софії Сари, а у Костянтина троє дітей від Яни Сум.

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