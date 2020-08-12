Знаменитий співак Віктор Павлік виконав пісню свого сина Павла, який помер після довгої боротьби з раком
Як стало відомо Politeka.net, композицію опублікував у соціальній мережі Facebook друг артиста-продюсер Володимир Будейчук (щоб послухати, скрольте до кінця сторінки). Пізніше ролик у своєму блозі виклав і сам Віктор.
Як виявилося, Павло написав слова для пісні під назвою "Почуття - любов", яку його знаменитий батько поклав на музику. У свою чергу, Володимир Будейчук зробив Аранжування, зведення і допоміг із записом. Роботу над композицією закінчили ще за життя Павла.
"Друзі, хочу з вами поділитися тими емоціями, які мене переповнювали протягом всієї роботи. Дуже хочеться подякувати Павла Павлика - сина Віктора Павліка за неймовірний текст, який він написав до пісні!"- пише продюсер. - "Про те, що він описав зараз людям невимовно вистачає - чистоти почуттів, любові, добра!".
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Пісня зворушила багатьох користувачів соцмережі:
"До глибини душі..."; "Тільки Бог може надихне на такий прекрасний музичний шедевр"; "ця пісня просто шедевр, дуже надихає"; "глибокий текст! Браво! До мурашок пісня!"; "Дуже хороша пісня, у неї велике майбутнє !!!"; "Чудова музика, слова чіпають найглибші струни душі"; "Павлик, Царство небесне тобі) Твоя пісня зворушила мене до сліз"; " світла пам'ять тобі Павло ... чудові слова Ти написав до цієї пісні! Нехай Господь втішить серце батьків твоїх!!! Тримайся друг Віктор Павлік".
Як стало відомо, 9 серпня Павла провели в останню путь у Києві. На закритих похоронах були присутні тільки найближчі люди Павла. Рудницька зазначила, що Павло був дуже красивим і світлим хлопцем.
Нагадавши, син Віктора Павлика не зміг перемогти рак, крик душі облетів мережу: «Залишилося протриматися в живих».
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