Модель Кендіс Сванепул, яка є представницею будинку моди Victoria's Secret, побешкетувала з подругою в прозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Сванепул позує в облягаючому топі й мінішортах, а її подруга в прозорій кофті й мінісукні. Красуні ефектно рухаються під музику, посміхаючись при цьому в різні боки.

Попри те, що красуня ніяк не підписала кадри, її шанувальники прийшли в дикий захват від побаченого.

"Ось це рухи«," бомбезні красуні!", "так виглядає чистий кайф», «здається, я в вас закохався», "ідеальний танець, як і його виконавиці", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що модель Кендіс Сванепул, яка є представником бренду Victoria's Secret, показала витончену фігуру на фотосесії

Так, дівчина позує у воді на тлі дерева в зухвалому купальнику. Як можна помітити, в якийсь момент зірка засвітила зайве через мокру білизну. При цьому сама модель поводиться досить розкуто - її знімає фотограф. Вона змінює пози кожні кілька секунд, елегантно обігруючи речі і свою точену фігуру.

Нагадавши, супермодель і ангел Victoria's Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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