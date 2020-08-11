Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, завела дружбу з відомою співачкою

При цьому обох пов'язує не тільки дружба, але й загальне заняття. Про це стало відомо з відомих таблоїдів.

Так, Меган Маркл і співачка Адель підтримують дружні стосунки і разом ходять на заняття пілатесом і фітнесом. Крім того, Адель часто зупиняється у колишніх членів королівської сім'ї, і вони довго спілкуються.

Обом дуже подобаються заняття пілатесом, адже вони відмінно знімають стрес. З ними одного разу навіть помітили Гаррі.

Варто відзначити, що не так давно Адель сильно змінилася, скинувши зайві кілограми. Зірка поміняла зачіску і дуже схудла. За словами колишнього чоловіка артистки, вона зазнала серйозних змін не тільки в особистому житті, але зі своєю зовнішністю після переїзду в Лос-Анджелес.

Нагадаємо, за інформацією таблоїдів, після переїзду принц Гаррі почав відвідувати сусідку, якою виявилася Адель.

Спершу герцог з'явився з візитом ввічливості з метою відновити колишнє спілкування. Адже принц зустрічався з Адель не раз, коли вони жили в Лондоні.

А тепер, після того, як Гаррі і Меган переїхали в США, принц вирішив "відновити контакт" з британською зіркою. Адже синові принцеси Діани після переїзду просто стало нудно і самотньо.

Після цього ЗМІ стали називати Адель суперницею дружини принца.

Раніше ми писали, що королівський експерт Колін Кемпбелл звинуватила Меган Маркл в маніпулюванні принцом Гаррі.

Експерт не сумнівається, що саме герцогиня Сассекська має величезний руйнівний вплив на онука королеви Єлизавети II.

А принц Гаррі завжди робить все згідно з переконаннями Меган Маркл, яка вже «змусила» його покинути Букінгемський палац.

Нагадаємо, що недовірлива Меган Маркл підсунула принцу Гаррі тещу, несподівані подробиці

А ще Politeka писала, що Меган Маркл і принц Гаррі втратили шанс усього життя, скандальна правда

Також Politeka повідомляла, що розкрито таємницю втечі Меган Маркл і принца Гаррі з королівського палацу