Ані Лорак поділилася стильними знімками дочки, що перетворюється на копію батька Мурата

Не так давно Кароліна заявила, що вирушила на відпочинок за кордон разом з найближчими - артистка поїхала разом зі своєю єдиною дочкою Софією. Кожен день вона публікує в розділі Сторі в Instagram кадри разом з Софією, хвалиться модними костюмами і відмовляється коментувати тему особистого життя.

Поки одні фанати припускають, поїхала Лорак разом з молодим коханим Єгором, інші згадують скандальне розлучення співачки.

Як відомо, після несподіваного розлучення Муратом Налчаджіоглу Кароліна вирішила розділити час батька і своє, забравши дочку до себе, зірка виставила певні рамки. Пара по черзі дивиться за Софією, приділяючи тій весь вільний час. Подорослішала дівчинка все більше привертає увагу користувачів соціальної мережі Instagram, частина недоброзичливців любить обговорювати зірку і її дитину.

У той же час сама Соня щаслива, кажучи "У мене найкрутіша мама!"- у нещодавно опублікованому ролику Каролина.

Ми також раніше писали, що на думку шанувальнико, дівчинка перетворюється на копію батька-зрадника, який покинув сім'ю після скандалу з його пригодами в його ж клубі. Мурат останні роки не приховував своє захоплення блондинками-моделями. Час від часу в мережі з'являлися фотографії бізнесмена в обнімку з дівчатами. Саме після цього Кароліна і подала на розлучення.

Дитина ж пари купається в любові і уваги, пара не стала обмежувати спілкування один одного з дитиною. Втім, далеко не всі шанувальники Лорак хвалять її дитину, критикуючи дитину за зовнішній вигляд.

Нагадавши, Лорак показала подорослішала дочка в образі стильної принцеси.

Як повідомляла Politeka, Лорак з дочкою засвітилася з відомим красенем, Лазарєв кусає лікті:"Кароліна, визначся".

Також Politeka писала, що дочка Ані Лорак сильно скорчилася і вразила видом поруч з дітьми Кіркорова.