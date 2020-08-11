В Білорусі другу ніч не вщухають масштабні акції протесту, люди вимагають відставки Лукашенка

Про це повідомляє Politeka.

Так, масові протести проходять практично по всій країні. Силовики, яких вже охрестили "карателями Лукашенка", розганяють людей, як можуть: в хід йдуть гумові кийки й кулі, світло-шумові гранати. В результаті зіткнень, кілька людей постраждали.

Зокрема, в Мінську одного протестувальника доставили на зупинку громадського транспорту. Він отримав важкі поранення.

Пізніше в мережі з'явилися кадри з ще одним пораненим. Він отримав травми через силовиків, які його побили. Інші активісти надавали йому першу допомогу.

У МВС також виступили з офіційною заявою, що один з активістів загинув. За їх версією, чоловік намагався щось кинути в правоохоронців, проте невідомий предмет вибухнув у нього в руці.

При цьому для розгону людей на Пушкінській, силовики спеціально під'їжджали туди в машинах карет «швидкої допомоги». А ось деяким все-таки вдалося відбитися від"ОМОНу".

Обережно, ненормативна лексика!

В ході протестів автомобілісти створювали пробки на дорогах, щоб до місць скупчення людей не могли під'їхати спецтехніка. При перевірці, водії виходили з машин й піднімали капоти.

Нагадавши, Лукашенко образив українців через "причетність" до протестів у Білорусі:"вистачає майданутих".

Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася на протестах у Мінську, Тихановська пригрозила Лукашенку "початком кінця".

Також Politeka писала, що розлючений Лукашенко назвав білорусів вівцями:"не розуміють, що роблять".