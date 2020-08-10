Популярна українська співачка Аліна Гросу покрасувалася ідеальними формами на тлі сонячного пляжу

Артистка поділилася новими спокусливими кадрами в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На новому короткому відео Гросу всіляко красується собою, стоячи на відкритій терасі. За її спиною можна побачити пляж з відпочиваючими і синє море.

Співачка позує в обтягуючій чорній сукні з глибоким декольте, яке ідеально підкреслює пишні груди красуні. Наряд доповнює високий виріз на спідниці, що додає образу пікантності. Артистка спокусливо позує на камеру, раз у раз поправляючи волосся, яке майорить на вітрі.

"Хочеться на мить повернутися туди...І може навіть вийде, коли настане дорогоцінний вихідний...а поки продовжуємо працювати", - написала Гросу в підписі.

Вона додала, що на задньому тлі звучить її пісня, яку у неї поки не вийшло випустити. Зірка поцікавилася у шанувальників, чи варто випускати її зараз.

Фанати артистки тут же почали коментувати пост.

"Чекаємо пісеньку", "дуже красива і талановита", "Відмінно виглядаєш!", "Привіт Аліночка, не перестаэш дивувати ні своїм талантом, ні красою! Ти велика розумничка! Обожнюю людей, які постійно в русі!",- пишуть люди.

До цього ми писали, що Гросу влаштувала скромну фотосесію в старенькій квартирі. Вона вбралася в чорну блузку з прозорими рукавами і просто бездонним декольте, яке зробило яскравий акцент на бюсті. Судячи з усього, на дівчині немає бюстгальтера. Співачка також одягла червону шкіряну спідницю і підперезалася невеликим ремінцем. Волосся вона зібрала в хвіст на потилиці.

Нагадавши, Гросу потрясла своєю гідністю в екстремальному декольте: "Вид зверху ідеальний".

Як повідомляла Politeka, Аліна Гросу показала топ найбільш спокусливих образів.

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