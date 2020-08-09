Молода фітнес-модель Мішель Левін розбурхала видом в чорному бікіні біля басейну

Модель вирішила показати цього разу, як веселиться біля басейну і як виглядає вдома в стильному купальнику. Не секрет, що завдяки постійним вправам, дівчині вдалося привести себе в форму і навіть схуднути сильніше, ніж до заміжжя.

"Немає спортзалу? Немає проблем! Є 3 відмінних вправи на тонус. (Вгорі @ one0one_101 👙 @ M. Elle.Store)

1.Почніть з малого-стрибайте високо.

20 повторень на кожну сторону / 4 підходи

2️ ⃣ не дозволяйте колінам виходити за кут пальців ніг:

16 стрибків / 20 секунд перерва / 4 підходи

3️⃣ повільні та контрольовані рухи:

20 повторень на кожну сторону / 4 підходи - Повторити 1, 2 і 3 ТРИ РАЗ👏 🏻 👏 🏻, » - розкрила Мішель секрет своїх пружних сідниць і красивих стегон.

При цьому дівчина також записала спеціальний ролик про це.

"Так чертовски добре в чорному🖤 😈», «який чоловік не міг полюбити це тіло ??", "Як у тебе такі гарні груди в такому підтягнутому тілі?", "Ти виглядаєш приголомшливо красиво",» Me gustabas mas con cabello negro y largo«, " @biznessburford.... Я закоханий в неї, хахаха", " дуже красиво !!! 💎 ", "Дивіться в очі!🔥💘😍», !У тебе красива маленька посмішка,» - пишуть фанати.

Зазначимо, сама Мішель Левін народилася і виросла у Венесуелі. Її батьки розлучилися і Мішель з мамою жили дуже бідно. У підлітковому віці Мішель важила всього 40 кілограм, чим дивувала однолітків. Пізніше вона почала працювати моделлю і в якийсь момент набрала багато зайвої ваги. Їй довелося ходити в спортзал щоб залишатися у формі, в цей момент дівчина і зрозуміла, чим хотіла б займатися. Після схуднення зірці вдалося потрапити на обкладинку венесуельського Плейбоя.

Перебравшись в Майамі, вона почала влаштовувати кар'єру, пов'язану зі спортом. Тепер Мішель є однією з найвідоміших дівчат в Інстаграме. На її профіль підписано неймовірну кількість шанувальників, що перевищує 13, 6 мільйонів чоловік.

Нагадавши, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

А ще Politeka писала, фітнес-модель Соммер Рей вразила неймовірною фігурою: "загубила ніс ані Чері і Демі Роуз"

Також Politeka повідомляла, Мішель Левін блиснула ідеальними вигинами після тренувань: "Хороша з будь-якого ракурсу"