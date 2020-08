View this post on Instagram

No hay gimnasio? No hay problema! -3 ejercicios excelentes para tonificar y quemar! (Top @one0one_101 👙 @M.Elle.Store) 1️⃣Comience bajo - Salte ALTO 20 repeticiones en cada lado / 4 series 2️⃣No dejes que tus rodillas pasen el ángulo de tus dedos: 16 saltos / 20 segundos descansos / 4 series 3️⃣Movimientos lentos y controlados: 20 repeticiones en cada lado / 4 series -Repetir número 1, 2 y 3 TRES VECES👏🏻 🎶 @GarethEmery