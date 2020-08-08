Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова похвалилася пружним тілом
Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram молода дівчина розмістила фото, зроблене в домашній обстановці.
Дівчина попозувала стоячи, надівши коротенькі білі шортики і топ. Вона навела камеру на дзеркало, приховавши своє обличчя за телефоном.
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І хоча фотографія вийшла досить поганої якості, все одно можна побачити струнке підтягнуте тіло прийомної дочки Потапа.
У підписі до фотографії Горова запропонувала своїм підписчикам оцінити за 10-ти бальною шкалою, наскільки вони ревниві.
"Я борюся з собою, думаю поки що десь 6,5‰", - написала дівчина.
У коментарях їй порадили не показувати ревнощі, щоб не відлякувати хлопців.
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Красуня опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в стильному вбранні. Усміхнена Наталя одяглася в чорний лонгслів, вигідно обтягнув її рельєфний торс і засвітив всі пікантні лінії і округлості, а також в джинси-банани з шкіряним поясом. Червона сумочка-рюкзак доповнив її лук.
Дівчина сфотографувала власне відображення поруч з червоною машиною.
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