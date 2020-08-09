Зірки намагаються захиститися від уваги публіки, приховуючи місце свого проживання

Однак, їх розкішні будинки не помітити неможливо. Представляємо вашій увазі топ добірку фото і відео з розкішних особняків зірок.

Настя Каменських живе разом зі своїм чоловіком Потапом у двоповерховому особняку під Києвом. На території приватного двору пари є багато рослин, великий басейн і місце для барбекю. Також на задньому дворі є зона, схожа на терасу з підвісними гойдалками.

Самі кімнату всередині будинку зроблені в стильних сіро-білих тонах з елементами натурального дерева. Настя любить показувати, як тренується біля сходинок на другий поверх. Її простора залу вона виконана в білих тонах, підлога покрита паркетними дошками, а ванна кімната схожа на королівську – там підлога покрита плиткою з чорним орнаментом, а металеві конструкції прикрашені позолотою.

Будинок Тіни Кароль розташований також під Києвом в селі Зазим'я. Зірка навіть має власний спортзал, Розарій, город і сад з безліччю рослин. На першому поверсі у Кароль є простора кухня, а залу виконана в світлих тонах.

При цьому єдиний син Тіни Кароль Веніамін має свій власний поверх в будинку. Там є його спальня, ігрова кімната і вбиральня. Втім, користується розкішшю хлопчик рідко, так як вчиться в Лондоні і більшу частину часу живе там.

На третьому поверсі Тіна підкорила кімнатою з розкішним роялем, який засвітила під час зйомок з Даном Баланом. Пара знімала кліп у будинку Зірки під час карантину. Також на третьому поверсі є ванна кімната і велика гардеробна. При цьому Тіна не любить дорогі меблі, а фрукти і овочі вирощує сама.

На великій території співачки розташовані мініферма, власний город, стайня і басейн.

Будинок Олі Полякової зроблений повністю з дерева в особливому стилі, у зірки також є домашній кінотеатр.

Не так давно зірка ще добудувала до особняка гостьове крило, спальню, терасу і спортивний зал.

Спальня зірки дуже розкішна - з панорамними вікнами і видом на річку. У світлій вітальні зірки також є камін.

Маша Євросініна дуже хороша домогосподарка, любляча мама і дружина, тому в її будинку дуже світло і затишно. Багато разів зірка показувала, що любить забиратися в будинку, це заспокоює.

Інтер'єр квартири виконаний в сучасному стилі. Кухня телеведучої складається з чорних меблів, простора вітальня з білим диваном і ігровою зоною для синочка Олександра також виконані в стриманому стилі.

Стіни і ванна зроблені в чорних тонах, а білі вікна з вазонами зірка багато разів показувала в Instagram.

Монатік практично не показує своє особисте життя на публіці, приховує обличчя синів-близнят і не говорить про дружину. Він люблячий батько, тому намагається берегти близьких від уваги публіки.

Будинок зірки виконаний в білих тонах, в гостьовій кімнаті є велика колекція коміксів, адже є їх великим фанатом. Під самим дахом будинку розміщена власна кімната чоловіка. Там є піаніно, яке Монатіку подарували на 25-річчя. У будинку є також зона відпочинку з величезною плазмою і диваном, де співак веселиться з синами.

Кілька днів Софія Ротару також опублікувала серію знімків, на яких продемонструвала незвично красивий сад і розкішні будинки, в яких проживає під Києвом. Також Софія Ротару похвалилася квітучими садами і розкішшю у дворі.

А сьогодні, після дня Народження зірки, в мережі, на фан-сторінці Ротару в Instagram, з'явилися кадри з того ж будинку, де зірка відзначила своє щасливе свято. Привітати зірку приїхали близькі, серед яких була помічена і внучка Ротару-Соня.

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