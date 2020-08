View this post on Instagram

7.08.20 Семья Поздравляет лучшую и любимую Софию Михайловну @sofiarotaru.official С Днём Рождения!!!🎉💖💫 #СофияРотару #ДеньРождения #РусланЕвдокименко #АнатолийЕвдокименко #СофияЕвдокименко #Лучшие #Любимые #Легенда #ЛюбимаяПевица #НароднаяАртистка #СамаяЛучшая #Любимая #SofiaRotaru #singer #musicain #happybirthday #ukraine #belarus #времямоё #repost #video @kanalukraina