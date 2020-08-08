7 серпня легенда української сцени Софія Ротару відзначала свій 72-й день народження

Кілька днів артистка опублікувала серію знімків, на яких продемонструвала незвично красивий сад і розкішні будинки, в яких проживає під Києвом. Також Софія Ротару похвалилася квітучими садами і розкішшю у дворі.

А сьогодні, після дня Народження зірки, в мережі, на фан-сторінці Ротару в Instagram, з'явилися кадри з того ж будинку, де зірка відзначила своє щасливе свято. Привітати зірку приїхали близькі, серед яких була помічена і внучка Ротару-Соня.

"Шановна Софія Михайлівна!!! З днем народження!!! Довгих років вам життя!!! З Вами поруч ваші чудові діти, онуки!!! Спасибі за Ваш Талант!!! Будьте щасливі!!! ❤ ️ 🌹 🌹 🌹 ", "Вітаю Вас! Де взяти мені сили, щоб забути про Вас 😉 піду шукати, щоб знайти! До зустрічі) ви такі прекрасні, як квіти: як лілії ніжні, як троянди ніжно пахнете)","! Здоров'я від щастя, любові! Творчого довголіття! Шанувальників і 1000 щирих привітань!!!😍 ❤ ️ 🌹 ", "Софія, з Днем Народження Вас💞 💞 💞 🌹 краса людської душі відбивається у всій навколишній атмосфері... нескінченно можна дивитися на вашу посмішку, очі і світ навколо вас грає мільйонами фарб, мелодій і квітів.... Довгих років життя, благополуччя, миру і любові!🌹 🌹 🌹 ",- пишуть захоплені користувачі у відповідь.

Також ми писали, що особистий фотограф Алли Пугачової Роман Родін привітав Софію Ротару з днем народження, поділившись її рідкісним архівним фото.

На фото тоді ще молода Ротару позує в Кремлі з келихом напою в одній руці і оберемком квітів – в іншій. Можна припустити, що знімок був зроблений під час участі зірки в «Пісні року».

"Незрівнянна Софія! З днем народження!",- підписав знімок фотограф.

На ще одному фото, опублікованому Родіним, можна побачити Ротару з трохи іншого ракурсу, в якому вона практично не схожа на себе зараз. Тоді зірка воліла більш помітний макіяж з великими чорними стрілками і червоною помадою, а її образ доповнювала чубчик.

Нагадавши, задоволений Кіркоров забув про Пугачову, пристрасно притиснувши до себе Софію Ротару.

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