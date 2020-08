View this post on Instagram

С Днём рождения, Легенда! Дорогая и любимая София Ротару @sofiarotaru.official! Наша любовь бесконечна. Будьте здоровы и счастливы всегда! «Вишнёвый сад» – одна из моих любимых песен, которая отзывается во мне всеми красками души. Спасибо, что Вы есть! ❤️