Знаменита артиска Ані Лорак показала кадри з концерту, в якому переспівала Софію Ротару

Співачка вирішила поділитися роликом, щоб привітати зірку з днем народження, а також захопитися її талантом.

Також у розділі Сторі зірка показала архівні кадри, на яких дві співачки разом позувала з буєтами в руках. Можна помітити на старих фото, як виглядала Кароліна до пластики. Зокрема, зірка вже змінила форму носа, регулярне робить ботокс і збільшує губи.

Софія Ротару також користується послугами косметолога, проте дуже грамотно, тому співачку вже прозвали "вічно молодий".

У ролику Кароліна вирішила переспівати знамениту пісню Ротару і привітати її в підписі. Фанати ж відзначили, що вона мітить на роль приймальні Софії.

"З Днем народження, Легенда! Дорога і улюблена Софія Ротару @sofiarotaru.official! Наша любов нескінченна. Будьте здорові і щасливі завжди! "Вишневий сад" - одна з моїх улюблених пісень, яка відгукується в мені всіма барвами душі. Спасибі, що ви є! ❤ ️ ",- пише Лорак.

Фанати не залишилися осторонь: «

"З днем народження Софія Михайлівна!❤ ️ 👏 🎤 » , «В моїй душі теж відгукується.... Дуже щира, душевна... 🎉 🎉❤️❤️ ❤ ️Люблю", «ну не чую я тут живого голосу 😢 сумно, але це фанера», « Обожнюю Услыш почувши цю пісню кілька років тому у вашому виконанні, Кароліночка, я просто закохалася❤️😍 👏Ви неймовірно красиво її виконали ❤ ️ ця одна з моїх найулюбленіших пісень❤️ і я просто закохана саме у ваше виконання👏❤️ так красиво вона звучить❤️ спасибі Вам величезне кароліночка 👏❤️ Браво!❤️👏 Досі переглядаю цей виступ❤️ ", "Супер. Моя улюблена пісня. І спасибі Софії Ротару це наша легенда. І також спасибі Аниларак. Я вас люблю",» прекрасне виконання😻«,»кохана моя сумуємо за вашими виступами на спеці🥺❤️".

Кілька днів тому співачка почала ділитися в розділі Сторі новими фото з відпочинку, які тут же привернули увагу фанатів до себе. Справа в тому, що Кароліна вирішила захопити фігурою в простому чорному костюмі.

Схоже, за час карантину Кароліна не тільки не поправилася, але ще і привела себе в кращу форму - підтягнута фігура артистки і її засмагла шкіра відразу кидаються в очі. як відомо, зараз співачка важить всього 52 кг, про що повідомляла в прямому ефірі.

За її словами, навіть під час відпочинку вона правильно харчується і відмовляється від солодощів. Шанувальники також відзначають, що зірка помітно "омолодилася".

Також Кароліна опублікувала спільні фото з дитиною.На знімках Ані Лорак позує поруч з 9-річною Сонею на тлі красивої бухти. Виконавиця вбралася по-дорожньому практично: сіра сорочка, штани на шнурках в тон, темніша кепка-бейсболка і коричнева шкіряна сумка через плече.

Нагадавши, Лорак показала, як розважалася з Джиганом до скандалу з Самойловою: "Ого, тут ще такий худий..."

Як повідомляла Politeka, схудла Ані Лорак засвітила свої достоїнства на відпочинку, показавшись на повний зріст:"Діва".

Також Politeka писала, що Білик і Могилевська ошелешили вчинком на публіці, Ані Лорак не стрималася: "Нічого собі пристрасть"