Українська актриса й учасниця «Кварталу 95» Катерина Нікітіна влаштувала пікантний танець з подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Ця пісня мене просто рве на частини!✨ Кайфую так само, як і від серіалу «Чікі»», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Нікітіна позує разом з подругою, з якою виконує жаркий танець на камеру. При цьому обидві красуні вбрані в чорний облягаючий наряд, поверх якого красується Червона накидка.

«Ось це вогняні красуні! Неймовірно», «вогонь взагалі вийшло! Не зупиняйтеся!», «круто вийшло. Довго репетирували?», «бомбічні», «які ж ви вогняні красуні! Я не можу», «Хочу ще! Круто», «вогонь танець! Круто вийшло», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська актриса Катерина Нікітіна показала себе в сміливому образі.

На кадрах красуня була без одягу швидше за все, але можна побачити тільки тінь Катерини, яка спокусливо вигнулася для фото. Дівчина закинула голову і залишила волосся розпущеним, демонструючи ідеальні вигини. Зірка зробила все, щоб привернути увагу до пісні і фанати запам'ятали слова.

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