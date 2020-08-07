Українська співачка Світлана Лобода приголомшила яскравим образом

Як передає Politeka.net, новий знімок, опублікований на сторінці артистки в «Instagram» буквально викликав фурор.

"Не шукай блиск зовні, шукай суть всередині", - сказано в підписі до знімка.

Співачка відображена в блискучій сріблястій сукні міні і сріблястих босоніжках на високих підборах. В руці вона тримаємо маленьку чорну сумочку. Очі артистки закривають сонцезахисні окуляри, незважаючи на те, що на вулиці ніч.

Позує вона на тлі причалу з яхтами.

Відзначимо, яскравий образ захопив фоловерів зірки.

"Ах ці ноги ноги, даються лише небагатьом 🤩 🤩 🤩Світлана як завжди прекрасна і карколомна»," ааааай, я осліпла !!!", "О май гаш!!!😂 😍 » , «Що за красуня», «очі захворіли від надлишку ідеальності», «Так хочеться сходити на ваш концерт💔 і знову відчути цю енергетику", «ось це Ви бум-бум🤤 🤤 💔",» вам так добре з такою зачіскою делайте робіть частіше🔥", » краща! Королева😘 😘 😘», " а ви буквально Виблискуєте і всередині, і зовні🔥», «королева», - захоплюються в коментарях.

Нагадавши, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережу.

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, хвалячись формами без фотошопу.

Також Politeka писала, що Лобода в Тоненькому ТОПі не втрималася від шалених танців.