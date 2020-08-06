Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, похвалилася на пляжі модним купальником

Дівчина не любить говорити про схуднення, більш того, модель з пишними формами і тонкою талією всіляко уникає питань про целюліт і фотошоп своїх фото. При цьому красуня не боїться показувати себе на пляжі в занадто сміливих бікіні. І цей раз не став винятком.

Анастасія цього разу блиснула на узбережжі модним купальником з золотисто-чорної тканини, вдало переливається на сонці. При цьому сама Квітко сховалася за деревом, об яке злегка притулилася для більш вигідного ракурсу. Варто відзначити, що дівчині майстерно вдається захоплювати не тільки купальниками, але і формами досить великого розміру.

«Так мило 👌🙂 vi 😍», «Приємно бачити тебе особисто, ти знаєш як спокушати», «Супер приваблива 🍌🍌», «У тебе гарне тіло, анастасія🔥🔥🔥🔥», «Я хочу побачити тебе особисто, дитинко, тебе люблю», 2Идеальная красуня, тіло просто чудове 🔥», «Beutiful😘😘😘😘😘😘😘», «Я помилився, з меншою кількістю красивого одягу тобі краще», «І не бреши ні разу, що це все своє рідне, таке убозтво можна лише зробити», «Ідеальне тіло», «Солодкий кекс», пишуть користувачі.

Раніше також на сторінці молодої моделі з'явилися яскраві фото з відпочинку на пляжі. Анастасія вирішила блиснути пишними формами в синьому бікіні разом зі стрункою подружкою. При цьому Квітко похвалилася новим модним бікіні яскраво-блакитного відтінку.

Так, в Instagram дівчина поділилася кадром, зробленим під час поїздки на гіроскутері разом з апетитною моделлю зі світлим волоссям. Примітно, що фактично всі близькі друзі дівчини такі ж світловолосі, як і вона.

На новому фото Дівчата захопили не тільки бікіні і монокіні, але ще і сяючим яскравим виглядом:

» Я хотів би бути тим матрацом, «» Хочу до них на розваги😢«, » красива🔥 🔥 🔥 😍«, " надута лялька. Відштовхує" « " Боже, які ідеальні малятка❤️❤️", " коли ти пила останній раз!? 🍺 🥃», «Це єдина в своєму роді. @anastasiya_kvitko», «Синій мій улюблений», «Синій мій колір ... 🔥 ", "Дупа вся в целюліті! Що хорошого? !!!", "Там де Настя, там завжди літо!",- написали користувачі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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