Анастасія Заворотнюк, яка бореться з раком мозку, сильно змінилася після тривалої хвороби

Про це стало відомо зі слів знайомих зірки. Відзначається, що актрисі вже краще, вона тримається, доглядає за собою і кожен день спілкується з батюшкою. Однак, як стало відомо, зовнішність красуні-актриси зазнала непоправних змін.

Так, за словами театрального продюсера Валерія Сергєєва, у актриси через препарати сильно змінилася зовнішність-змінився погляд і колір шкіри.

Колишній реквізитор Світлана Веселова, яка знає Заворотнюк, зазначає, що актриса все розуміє. Саме тому вона не хоче показуватися публіці

«На жаль, хвороба внесла непоправні зміни в її зовнішність", - зазначила жінка.

Підтвердили інформацію і в клініці, де Заворотнюк лікується. Один з медиків зазначив, що з Настею Заворотнюк відбувається приблизно теж, що з Жанною Фріске, коли її забирали з лікарні на каталці.

Незважаючи на це, близькі та рідні підтримують актрису і знаходяться з нею поруч. Як розповіла музичний продюсер Олеся Сазикіна, підтримує зірку і духівник.

"Розповідають, мало не кожен день по телефону спілкується зі своїм батюшкою», - зазначила Сазикіна.

Нагадаємо, що остання надія на порятунок Заворотнюк, батько Жанни Фріске не стримався: "потрібно було їхати...".

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