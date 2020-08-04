Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка сьогодні відзначає день народження, показала топ своїх гарячих образів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуню вітали її шанувальники, відзначаючи її в Сторіс і показуючи найкращі фотосесії й образи знаменитості.

«З днем народження, королево», — йдеться в повідомленні.

На знімку Астаф'єва позує з короткою стрижкою і в мереживній білизні, яка ефектно вирішила «розірвати» зубами.

А на іншому знімку Астаф'єва позує в сукні з вирізом, яке не утримало значні форми красуні. З-за цього співачці довелося притримувати їх рукою.

«З днем народження, ніжна дівчинка! Ти народжена надихати! Будь самою-самою щасливою», — йдеться в тексті повідомлення.

На фотографії Астаф'єва позує повністю без білизни, елегантно лежачи на животі.

Не менш пікантним виглядає фотографія, де Астаф'єва в облягаючому платті позує без білизни, з-за чого в кадр потрапило явно зайве.

Уточнимо, що оскільки знімки були викинуті в Сторіс співачки, її прихильники не могли їх прокоментувати. Хоча багато з них кинулися б "засипати" кумира компліментами.

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