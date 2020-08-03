Тріумфатор "Євробачення-2015» Монс Сельмерлев разом з дружиною втратили дитину

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила дружина артиста Кьяра, передає Politeka.net.

"Ми втратили нашого маленького дитини. Це другий" тихий викидень ", який ми пережили за цей рік. Збираюся провести деякий час без соціальних мереж, щоб все це усвідомити, вилікувати і провести час з моєї дорогоцінної сім'єю. Велике спасибі всім за ваші поздоровлення, це був не наш рік", - розповіла 33-річна Кьяра.

Дружина Монса також закликала заспокоїтися тим, для яких ця новина стала несподіванкою

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"Сподіваюся, що цей пост не засмутить ніяких матусь. Подбайте про себе, і якщо ви можете щось почерпнути з прочитання цього, будь ласка, притисніть до себе свою сім'ю сильніше, ніж будь-коли сьогодні".

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It’s been a horrific few days, so I just wanted to address the silence. Unfortunately, we lost our little baby. This is the second ‘silent miscarriage’ we’ve experienced this year. I’m going to take some time away from social media to process it all, heal and spend time with my precious, precious family. We also wanted to thank you all so much for your messages of congratulations. I really hope this post doesn’t upset or discourage any mummas to be. It’s so unusual for this to happen twice in a row at a late stage. So please don’t let this post make you worried, it just hasn’t been the year for us 😞 I also wanted those who my have also suffered to take solace in this post, and to please know you are not alone. 🤍 If by chance any of the staff @hallands_sjukhus see this, we want to thank you from the bottom of our hearts. We couldn’t have gone through this horrific ordeal without your wonderful care, love and support. To all of you, especially my incredible doctor and midwives, you’re all angels. Take care of yourselves, and if you can take anything from reading this, please squeeze your family tighter than ever today. 🤍🤍🤍

A post shared by Ciara Zelmerlöw (@ciarajzelmerlow) on

Нагадаємо, що Монс Сельмерлев п'ять років тому став переможцем елітного пісенного конкурсу завдяки композиції "Heroes".

Уродженець шведського міста Лунд познайомився з майбутньою дружиною в 2016 році, а вже через два роки святкував з другою половиною народження сина Альберта. Через деякий час пара узаконила свої сімейні відносини.

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