Тріумфатор "Євробачення-2015» Монс Сельмерлев разом з дружиною втратили дитину

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила дружина артиста Кьяра, передає Politeka.net.

"Ми втратили нашого маленького дитини. Це другий" тихий викидень ", який ми пережили за цей рік. Збираюся провести деякий час без соціальних мереж, щоб все це усвідомити, вилікувати і провести час з моєї дорогоцінної сім'єю. Велике спасибі всім за ваші поздоровлення, це був не наш рік", - розповіла 33-річна Кьяра.

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"Сподіваюся, що цей пост не засмутить ніяких матусь. Подбайте про себе, і якщо ви можете щось почерпнути з прочитання цього, будь ласка, притисніть до себе свою сім'ю сильніше, ніж будь-коли сьогодні".

Нагадаємо, що Монс Сельмерлев п'ять років тому став переможцем елітного пісенного конкурсу завдяки композиції "Heroes".

Уродженець шведського міста Лунд познайомився з майбутньою дружиною в 2016 році, а вже через два роки святкував з другою половиною народження сина Альберта. Через деякий час пара узаконила свої сімейні відносини.

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