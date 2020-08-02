Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе в сміливому образі з подружкою

На фото Катерина позувала в чорному топі і спідниці. Друга красуня з'явилася в сукні і без білизни. Дівчата доповнили образ стильними прикрасами, роблячи образ максимально східним. Красуні обнялися і вразили спокусливими поглядами фотографа. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Найближчим часом", - написала красуня під фото.

Фанати, включаючи дружину Кошового, поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Ахаха", "Bollywood завмер в очікуванні", "Красуня".

Раніше ми повідомляли, що актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна влаштувала фотосесію на природі показала, як любить Україну.

"Чесно скажу, дуже люблю УКРАЇНУ! Ось правда. Не хочу жити в іншій країні! Хочу їздити за кордон відпочивати, але не жити там. А як у Вас з цим ?! ", - пише Катерина Нікітіна під фотографією.

Ми писали, що сама спортивна артистка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна показала, що вміє робити в ліжку.

Спочатку на відео показана гімнастка, яка робить сальто в ліжку і накривається ковдрою. Потім показаний цей же трюк у виконанні Нікітіної.

Повідомлялося, що актриса Студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна показала, яка у неї розтяжка.

Дівчина поклала одну ногу на стілець, а друга була на підлозі.

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