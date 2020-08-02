Легендарна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес захопила ідеальною зовнішністю у новому образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Емпатія: здатність розуміти й поділяти почуття іншої людини», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Лопес позує в білосніжному спортивному костюмі, розпатланим волоссям. Лице знаменитість вирішила прикрити очками та великими сережками. На кофті у неї написано «Емпатія».

«Цей підступний погляд – супер», «блискуча», «зухвала штучка», «тобі ще не набридло носити довге волосся?», «ти навіть в домашньому вбранні неймовірно красива», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що американська актриса і співачка Дженніфер Лопес захопила ідеальною фотосесією в чорно-білих тонах.

На своїй сторінці в Instagram знаменита співачка показала чуттєвий чорно-білий кадр, на якому позувала з акуратним макіяжем на обличчі й звичною зачіскою - зав'язаним у "гульку" волоссям. При цьому вишуканості образу Лопес надали саме масивні сережки з великими каменями й акуратне кольє з такими ж камінням, як і у пари сережок.

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