37-річна українська співачка Світлана Лобода після масової критики в мережі несподівано висловилася про свій кліп

Два дні тому Світлана з репером PHARAOH випустила профеменистський кліп, в якому принижують жінок. При цьому тема, зачеплена у відеоролику досить гострому ключі, торкнулася тисячі користувачів соціальних мереж.

Критиці з-за участі в незвичайній роботі піддалися також співачка Лоліта, телеведуча Ксенія Собчак і Катерина Варнава. Світлана на тисячі гнівних коментарів відреагувала досить мудро - просто вирішила розіграти гроші як приз за самий їдкий відгук, написавши про це в Instagram:

«Ви вже перейнялися BOOM BOOM атмосферою? Тоді саме час почати серію challenges. Готові?😬 Чекаю самі кровожерливі, їдкі та токсичні коментарі під кліпом на нашому YouTube-каналі! Переможцю - 20 тис на карту. Поїхали😂🤘», - написала артистка.

Ось що відповіли шанувальники:

«Думали що куля дуля це дно, але тут бум бум - знизу постукали!», «Під попереднім почитайте, там їх достатньо))», «Спроба звернутися до гоголівської фантастики та абсурду? На жаль, не вдалося», «І що це взагалі за пісня де не зрозуміло зараз куплет або приспів🤔», «Не особливо вкурила цієї збірки термінів, хер що зрозуміло ....», «Малятко LO - жере хейтеров 🔥», «Бувало і краще», «Якщо чесно жах!Не очікувала!Слухати огидно)».

Згідно з сюжетом кліпу, спочатку дівчата по черзі заходять в круглий зал, в якому сидять огрядні чоловіки чоловіки в костюмах, стають у коло, в центрі і показують свої таланти. Причому всі вони незвичайні. Ті, хто не сподобався журі, відправляються прірву.

Коментуючи роботу, репер зазначив, що він як раз озвучував думки чоловіків, що сидять в залі:

«#BOOMBOOM — це наш виклик суспільству з його псевдоморалью і наше з Гудковим колективне божевілля всередині вашого несвідомого!», — написав чоловік в Instagram.

А ось що відповіла раніше Світлана:

«Кожен раз, починаючи роботу над новим треком, я знаю якого ефекту хочу досягти! бути різною - мій пріоритет. бути непередбачуваною і несподіваною.😂😂😂 #BOOMBOOM», - написала Світлана.

Проте, користувачі мережі не оцінили кліп і висловилися досить різко. В Ютубі за добу кліп зібрав 51 тисячу лайків і в два рази більше дизлаков – 101 тисячу.

Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережа

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, вихваляючись формами без фотошопу

Також Politeka писала, що Лобода в тоненькому топі не втрималася від шалених танців