Російська співачка Лоліта Мілявська, яка нещодавно кардинально змінила зовнішність, розповіла про свою скандальну роль в кліпі Світлани Лободи
Як передає Politeka.net, Лоліта опублікувала відео-анонс у себе в Instagram. Вона була одягнена в костюм з кліпу. У неї на голові красувалася строката перука. Співачка розповіла, що їй підібрали дуже крутий лук.
«Світлана!! (Лобода)! Саша!! (Гудков)! Найтоповіші Жінки інтернету. Я сама стара і у мене Кайф від Енергії Роботи з Вами», - підписала фото зірка.
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Зазначимо, що Лоліта відіграє досить велику роль в кліпі. Вона робить дуже непристойні рухи на столі перед десятком чоловіків, після чого падає у прірву, де її ловить на руки хлопець. Завершальний кадр кліпу теж залишається за Лолітою, де вона вибирається з прірви.
Шанувальникам дуже сподобався кліп. Вони залишили під відео безліч позитивних відгуків.
«Як же я тебе обожнюю», «Лола, Лола…ти найгарячіша», «Лола кілька секунд у кадрі ну це вогонь особливо хореографія!», «Дитинко, ти - енергія і несеш її всім і давно», «Лоліта, Ви -неймовірна), прекрасна і справжня», «Не стара, а досвідчена. Ну, в крайньому випадку, та, яка пожила)))», - пишуть користувачі мережі.
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