Мой самый лучший ТикТокер во Вселенной! Я тебя люблю ❤️ Иногда ты споришь, переживаешь, думаешь, что что-то не так делаешь, как мама, а потом такие видео 😭😭😭 Какое понравилось вам больше? Девочка моя, я знаю, что быть моей дочкой очень сложно, но в этом есть и бонусы. Подписывайтесь на аккаунт моей невероятно крутой дочки @alinabelkevia тут и в ТикТоке - lalina_one ( ссылка в сторис ) и надеюсь, что меня утром будет ожидать миллион поцелуев 🤗🤗🤗 Люблю тебя, мое солнышко!