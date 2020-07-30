Знаменита українська співачка Анна Седокова, що оголосила недавно про свої заручини з Янісом Тіммой, показала серію чудових роликів дочки

Старша дочка Аліна вразила шанувальників Анни в соціальній мережі Instagram. Як відомо, першу дитину - красуню дочка Ганна народила від білоруського футболіста, капітана київського "Динамо" Валентина Белькевича. Дівчинка росте з мамою і незважаючи на всі труднощі показує, що у них все добре.

Седокова вперше за довгий час вирішила показати дочка і здивувалася її танцювальним талантам, які дівчинка показує в додатку "Тік-Ток".

«Мій найкращий ТикТокер у Всесвіті! Я тебе кохаю ❤️ Іноді ти сперечаєшся, переживаєш, думаєш, що щось не так робиш, як мама, а потім такі відео 😭😭😭 Яке вам сподобалося більше?

Дівчинка моя, я знаю, що бути моєю донькою дуже складно, але в цьому є і бонуси. Підписуйтесь на рахунок моєї неймовірно крутий дочки @alinabelkevia тут і в ТикТоке - lalina_one ( посилання в сторіс ) і сподіваюся, що мене вранці буде очікувати мільйон поцілунків 🤗🤗🤗», - написала Седокова.

Фанати одразу ж відреагували:

«Пффф)) мені 38 в цьому році 😅😅😅🙏🏻», «У вас хіба троє дітей?», «Киньте трек з першого відео💋», «Аня!!! 37 це ви дуже молода!!! А ось в 49 я 😹!!!!», «Відмінно виглядаєте. Хоч у нас тільки двоє поки і я постарше вас, але виглядаю так, що ніхто й не здогадається скільки мені😃 Скільки ви думаєте? 😃🌹🌹», «Останнє😍», «Цікаво чого більше труднощів або бонусів?», «37 ще молода», «Є і придатне в тиктоке однак».

Також до цього Анна з'явилася на романтичному вечорі з Янісом в модному образі. Сєдокова показала стильне жовта сукня з неймовірним декольте, підкреслює форми зірки новим освіти. Ганна при цьому блиснула не тільки оручальным кільцем, але ще і босоніжками з каменями, а також яскравим макіяжем на обличчі.

Зірка показала сильно засмаглу шкіру, причому на колінах дівчина навіть отримала травми. Примітно, що раніше за плаття з подібними декольте, Ганна отримувала безліч коментарів. Деякі фанати одразу ж зазначали, що її форми неможливо приховати, адже вони "аж вивалюються".

Нагадаємо, безсоромна Седокова в мереживній ліфчику показала форми на публіці.

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