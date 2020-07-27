Екс-солістка «ВІА Гра» Альбіна Джанабаєва здивувала шанувальників соковитим «рожевим» образом - зірка виклала фото в соцмережах

Дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва з'явилася на концерті «Русского радио» в Лужниках в яскравому брючному костюмі відтінку маджента. Костюм є творінням російського дизайнера Анастасії Задоріна, пише Politeka.net

«Вихідні пройшли у відтінку маджента від @anastasia_zadorina на концерті «Русское радио» в Лужниках. Ось, як видозмінив формати вірус! Але стан щастя незмінно. Хороші вихідні - відмінна новий тиждень!» - написала Джанабаєва в пості.

Екс- «віагра» на фото позує в брючному костюмі оверсайз з великою квіткою на плечі піджака. Доповнила свій образ співачка тілесними босоніжками, сріблястим топом і яскравою рожевою помадою. Самою артистці, як видно, дуже подобається власний образ.

А ось думка шанувальників розділилося. Деякі відзначили, що костюм співачці надзвичайно йде і розділили її захоплення з приводу яскравого образу і костюма, називаючи красунею і відзначаючи, що цей образ нібито «скинув» співачці 15 років.

«Ви дуже красива» - написала прихильниця.

«Фарбування - супер! Мінус 15 років »- віддали данину її іміджу інші фоловерів.

Але ось інша половина прихильників вирішили, що образ співачки їй не підходить, та й в цілому - зразок несмаку. Деякі, крім того, відзначили, що Альбіні більше підходять спідниці.

«Просто шикарна дівчина але стиль і фасон костюма -" стара барбі "» - пишуть шанувальники.

«Несмак» - пишуть інші

«Спідниці тобі більше йдуть» - написали шанувальники.

Однак, співачка ніяк не відреагувала на критику.

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