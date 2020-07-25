Син співачки Наташі Корольової і шоумена Тарзана, Архип Глушко, поділився емоціями від живого виступу на сцені
Як повідомляє Politeka.net, починаючий співак опублікував відео на своїй сторінці у "Инстаграме" (щоб подивитися, скрольте вниз).
Архип Глушко пробує свої сили в музиці і навіть став солістом групи Grek, де, крім нього, є ще три дівчини. Разом з ними син Наташі Корольової і Тарзана вперше виступив на великій сцені 24 липня. Архип заспівав на "Московському випускному" в Парку Горького. Там же виступила і його знаменита мама.
На сцену Архип Глушко вийшов у яскравому молодіжному образі: червоних спортивних штанах, жовтій футболці і плямистої куртці. Волосся молодий артист зібрав в пучок на потилиці. У ролику він палахкотить енергією, стрибає по сцені і активно жестикулює.
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"Я хочу подякувати @muztv за прекрасне свято для випускників! В цьому році міг би відбутися і мій випускний вечір, якщо б я 3 роки не провчився в Америці. Я вдячний всім глядачам за теплий прийом, так само я вдячний @muztv за можливість виступити на цьому прекрасному вечорі!", - написав Архип.
Багато користувачів соцмережі похвалили співака за дебютний виступ перед великою аудиторією:
"Молодець. Наташкині Гени"; "Відмінні вокальні дані, удачі Архип 👍чекаємо альбом"; "Гідний син своїх мега крутих творців батьків 🤪🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻"; "Шикарно просто шикарно!"; "Ваша четвірка спрацювала на ура 😃💥".
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