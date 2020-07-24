Знаменита українська співачка Анна Седокова оголосила вчора про свої заручини з Янісом Тіммой, розповіла про свою нову книгу

Так, Ганна опублікувала спекотне фото, на якому вона в червоному купальнику в стилі "рятувальників Малібу" тримає такого ж відтінку книгу. Червона бложка відразу ж привернула увагу до себе.

При цьому на фото також можна помітити і масивне кільце з діамантами, яке Анні подарував Яніс, роблячи вчора пропозицію.

«Я сильна, я впораюся ... Це моя книга і це я. Така як є і так якої стала. Я відверто розповіла в ній, те, що відбувалося в моєму житті і те про що мовчала. Але для чого я її написала?

Я хочу, щоб ви повірили. Я хочу, щоб ви знали, що все можливо. Я дитина, до якого ночами в 7 років приходив один мами і намагався зґвалтувати, але я змогла. Я людина з сім'ї з найбруднішим розлученням, померлим батьком і ненавистю батьків, але я змогла.

Я з бідної сім'ї, але я змогла. Я мала все і все втратила, але я змогла. Мені нема на що було годувати дітей, але я змогла. Я виступала на кращих сценах світу і в один момент стала вагітна і не потрібна навіть на своїй кухні, але я змогла ...

Мені було боляче, дуже боляче, нестерпно боляче. Але я змогла ... І це значить зможеш і ТИ! Адже ти краще мене: молодше, яскравіше, талановитіше, смішніше, добрішими.

Ти краще за мене, тому що ТИ це ТИ! Унікальна, єдина і дуже сильна!

І як написав наш улюблений Антиглянець «якщо жінка з 3 дітьми може вийти заміж за красеня парубка », то ти точно зможеш вийти на вулицю сьогодні з двома зайвими кг і жити насолоджуючись цією прекрасною життям !Living your best life! І не важливо, що скажуть. Іди за своїм серцем і нікому не дозволяй зруйнувати свої мрії, дівчинка ❤️», - розповіла про своє життя Ганна.

Також до цього Анна Седокова вперше показала масивне обручку з діамантами. Через кілька годин після провокаційних питань фанатів про весілля, Ганна поділилася важливою новиною - вона отримала пропозицію руки і серця. Як з'ясувалося, Яніс планував зробити його після свого дня народження.

«Спасибі за привітання ❤️ Нам неймовірно приємно! Я знаю, що ви хочете подробиць 😂

Ми вирішили поїхати на човен, але рівно за 10 хвилин до того, як відплисти, вона поламалася. Ми, всієї нашої великої компанією, розвернулися назад і @janis.timma був дуже роздратований. Я думаю, як же так можна засмучуватися через човни)

Але зателефонував чоловік і знайшов іншу. Ми зайшли на борт і почав лити страшний дощ. Ми залишилися і сиділи під дощем. Обіймалися і були щасливі, а потім вийшло сонечко і Яніс з'явився з букетом червоних троянд...Цю історію я розповім потім, якщо мій чоловік вирішить. Але одного разу він написав -Difficult road often lead to beautiful destinations ❤️

У нас всі щасливі, всі живуть мирно і своєї великої любові. І колишні і батьки і улюблені діти. І особливо ми, справжні. Не переживайте, деякі ще не раз зможуть викрикнути «знову вагітна», я обов'язково принесу вам всім це задоволення )))

І так. Кільце. Найкрасивіша на світі! Хоча, я б вийшла за нього, навіть якщо б він зробив пропозицію пробкою від шампанського! Від Cristal 💍🍾,» - розкрила всі подробиці Ганна.

Нагадаємо, безсоромна Седокова в мереживній ліфчику показала форми на публіці.

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