Спасибо за поздравления ❤️ Нам невероятно приятно! Я знаю, что вы хотите подробностей 😂 ⠀ Мы решили поехать на лодку, но ровно за 10 минут до того, как отплыть, она поломалась. Мы, всей нашей большой компанией, развернулись назад и @janis.timma был очень раздражён. Я думаю, как же так можно расстраиваться из-за лодки) Но позвонил человек и нашёл другую. Мы зашли на борт и начал лить жуткий дождь. Мы остались и сидели под дождем. Обнимались и были счастливы, а потом вышло солнышко и Янис появился с букетом алых роз... ⠀ Эту историю я расскажу потом, если мой муж разрешит. Но он однажды написал -Difficult road often lead to beautiful destinations ❤️ ⠀ У нас все счастливы, все живут мирно и в своей большой любви. И бывшие и родители и любимые дети. И особенно мы, настоящие. Не переживайте, некоторые ещё не раз смогут выкрикнуть «опять беременна», я обязательно доставлю вам всем это удовольствие ))) ⠀ И да. Кольцо. Самое красивое на свете! Хотя, я бы вышла за него, даже если бы он сделал предложение пробкой от шампанского! От Cristal 💍🍾❤️