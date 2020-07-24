Співачка Наташа Корольова придумала, як їй підтримувати зв'язок зі своїми шанувальниками

Про це пише Politeka.net.

Відповідну публікацію зірка зробила в своєму особистому Instagram.

Так, Наташа Корольова вирішила створити сервіс "привітань" від свого імені.

"Друзі! Запускаємо в тестовому режимі Поздравлялки від Наталки! Виник великий попит на такий контент і я вирішила створити власний онлайн магазинчик Поздравлялок!", - йдеться у підписі до видеообращению, яке співачка опублікувала в Instagram.

Шанувальникам припала до душі така ідея. Але більшою мірою фанати звернули увагу на нову зовнішність Наташі Корольової. Деякі коментатори навіть відзначили, що співачка помолодшала після карантину.

Але були й такі користувачі, які припустили, що у Корольової серйозні фінансові проблеми, якщо вона зважилася на "сервіс привітань".

"Наталя,молодець! Не печалуєтесь і завжди в гарному настрої! І до речі хороша ідея з поздоровленнями! Дуже креативно", "Ох Наташка, все так погано, мабуть", "Головне, щоб Тарзан Ваш теж не підробляв у кризу для жінок поздравляльщиком", "Йди працюй!", "Очманіти, як круто", "Красотулька, помолодшала", "Красуня наша", "Наталка вже набридла", - написали вони в коментарях під публікацією зірки.

Нагадаємо, Тарзан звернувся до красунь і пообіцяв їм драйв, Корольова буде в люті: "Ну, що...".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова вилізла на гігантський стілець і розсипалася в подяках синові.