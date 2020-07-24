Співачка Наташа Корольова придумала, як їй підтримувати зв'язок зі своїми шанувальниками
Про це пише Politeka.net.
Відповідну публікацію зірка зробила в своєму особистому Instagram.
Так, Наташа Корольова вирішила створити сервіс "привітань" від свого імені.
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"Друзі! Запускаємо в тестовому режимі Поздравлялки від Наталки! Виник великий попит на такий контент і я вирішила створити власний онлайн магазинчик Поздравлялок!", - йдеться у підписі до видеообращению, яке співачка опублікувала в Instagram.
Шанувальникам припала до душі така ідея. Але більшою мірою фанати звернули увагу на нову зовнішність Наташі Корольової. Деякі коментатори навіть відзначили, що співачка помолодшала після карантину.
Але були й такі користувачі, які припустили, що у Корольової серйозні фінансові проблеми, якщо вона зважилася на "сервіс привітань".
"Наталя,молодець! Не печалуєтесь і завжди в гарному настрої! І до речі хороша ідея з поздоровленнями! Дуже креативно", "Ох Наташка, все так погано, мабуть", "Головне, щоб Тарзан Ваш теж не підробляв у кризу для жінок поздравляльщиком", "Йди працюй!", "Очманіти, як круто", "Красотулька, помолодшала", "Красуня наша", "Наталка вже набридла", - написали вони в коментарях під публікацією зірки.
Нагадаємо, Тарзан звернувся до красунь і пообіцяв їм драйв, Корольова буде в люті: "Ну, що...".
Також Politeka писала, що Наташа Корольова вилізла на гігантський стілець і розсипалася в подяках синові.