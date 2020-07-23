Відомий російський танцівник і бодібілдер Сергій Глушко поділився кадрами веселого свята, яке він організував

Чоловік співачки Наташі Корольової, відомий під псевдонімом Тарзан, опублікував нове відео в своєму Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Так, артист показав, як пройшла його караоке-вечірка, яку він організовував нещодавно в одному з російських ресторанів. На кадрах можна побачити, як люди щосили веселяться, танцюють і співають пісні на природі.

Серед гостей виділяється і сам Тарзан. З такої нагоди він одягнувся в строгий чорний костюм і капелюх з широкими полями. Однак, артист додав у свій образ і одну пікантну деталь: він не став нічого надягати під піджак, демонструючи свої накачані голі груди. На відео артист старанно підспівує пісні в мікрофон.

Шанувальники Тарзана відреагували на його публікацію.

«Хочу до вас», «Круто», «Дякую за позитивчик!!», «Супер!», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Тарзан опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонстрував свою гордість.

Так, Сергій з щетиною, якої, мабуть, кілька днів, безцеремонно вивалив вражаючих розмірів мову. Артист показав пальцями жест "мир" і витріщив очі.

"Всім Peace! А як ви тренуєте свій язик?))))", - підписав знімок Тарзан.

Користувачі кинулися з жаром обговорювати побачене. Деякі з гумором поставилися до витівки Глушка, але знайшлися й ті, хто виявив бажання терміново відписатися.

Нагадаємо, Тарзан спустив штани і показав, за що його любить Наташа Корольова: «Ось це талант».

Як повідомляла Politeka, Тарзан роздягнувся і показав Наташі Корольовій справжнє блаженство: "Не ревнуй".

Також Politeka писала, що безсоромний Тарзан вивалив свою "лопату", Корольовій пощастило.