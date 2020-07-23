Відомий російський танцівник і бодібілдер Сергій Глушко поділився кадрами веселого свята, яке він організував

Чоловік співачки Наташі Корольової, відомий під псевдонімом Тарзан, опублікував нове відео в своєму Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Так, артист показав, як пройшла його караоке-вечірка, яку він організовував нещодавно в одному з російських ресторанів. На кадрах можна побачити, як люди щосили веселяться, танцюють і співають пісні на природі.

Серед гостей виділяється і сам Тарзан. З такої нагоди він одягнувся в строгий чорний костюм і капелюх з широкими полями. Однак, артист додав у свій образ і одну пікантну деталь: він не став нічого надягати під піджак, демонструючи свої накачані голі груди. На відео артист старанно підспівує пісні в мікрофон.

Популярні новини зараз

Зірка "Євробачення" Кончіта Вурст показала, як виглядає з ранку: "Вогонь"

Українців змусять платити податок на нерухомість, що потрібно знати: "Якщо квартира менше 60..."

Курс 23 гривні за долар: розкрито небезпечна схема НБУ, заява міністра

Гривня готується до краху, українців приголомшили новим курсом: "Перед вихідними..."
Показати ще

Шанувальники Тарзана відреагували на його публікацію.

«Хочу до вас», «Круто», «Дякую за позитивчик!!», «Супер!», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Тарзан опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонстрував свою гордість.

Так, Сергій з щетиною, якої, мабуть, кілька днів, безцеремонно вивалив вражаючих розмірів мову. Артист показав пальцями жест "мир" і витріщив очі. 

"Всім Peace! А як ви тренуєте свій язик?))))", - підписав знімок Тарзан.

Користувачі кинулися з жаром обговорювати побачене. Деякі з гумором поставилися до витівки Глушка, але знайшлися й ті, хто виявив бажання терміново відписатися.

View this post on Instagram

Repost @tarzankaraoke by @media.repost: Сергей Глушко 💫@tarzan___official 17 июля ⚡️⚡️⚡️ Tarzan Party💥 Раскачаем Крекшино вместе?!🤪 Мы знаем 😁 Вы ждёте 🤩 🎶🎤 Ресторан @rest_vse_svoe 🥂 Роскошная терраса у Воды 🌊 ☝️Бронь событий заблаговременно +7 (977) 170-03-16 What’sApp Ника Всегда Ваши😎✌️🎶 @tarzankaraoke @tarzan___official @karaoke_pivov_battle @vladimirsokolov @nika_vakarchuk #тарзан #тарзаншоу #сергейглушко #tarzan #tarzanshow #тарзанкараоке #tarzankaraokeparty #tarzankaraoke #dreamteam #тарзансупер #эйкрасотка #музыканассвязала #stageandsong #караоке#конкурскараоке #караокевип #лучшийкараоке #караокемосквы #эйкрасоткахорошаяпогодка #karaoke #танцуй #пой #конкурсмосква #любимпеть #вокал #smule #singbysmule #singers #лето2020 #музыкажизнь

A post shared by Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) on

Нагадаємо, Тарзан спустив штани і показав, за що його любить Наташа Корольова: «Ось це талант».

Як повідомляла Politeka, Тарзан роздягнувся і показав Наташі Корольовій справжнє блаженство: "Не ревнуй".

Також Politeka писала, що безсоромний Тарзан вивалив свою "лопату", Корольовій пощастило.