Відомий російський танцівник і бодібілдер Сергій Глушко поділився кадрами веселого свята, яке він організував
Чоловік співачки Наташі Корольової, відомий під псевдонімом Тарзан, опублікував нове відео в своєму Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).
Так, артист показав, як пройшла його караоке-вечірка, яку він організовував нещодавно в одному з російських ресторанів. На кадрах можна побачити, як люди щосили веселяться, танцюють і співають пісні на природі.
Серед гостей виділяється і сам Тарзан. З такої нагоди він одягнувся в строгий чорний костюм і капелюх з широкими полями. Однак, артист додав у свій образ і одну пікантну деталь: він не став нічого надягати під піджак, демонструючи свої накачані голі груди. На відео артист старанно підспівує пісні в мікрофон.
Зірка "Євробачення" Кончіта Вурст показала, як виглядає з ранку: "Вогонь"
Українців змусять платити податок на нерухомість, що потрібно знати: "Якщо квартира менше 60..."
Курс 23 гривні за долар: розкрито небезпечна схема НБУ, заява міністра
Гривня готується до краху, українців приголомшили новим курсом: "Перед вихідними..."
Шанувальники Тарзана відреагували на його публікацію.
«Хочу до вас», «Круто», «Дякую за позитивчик!!», «Супер!», - пишуть люди.
До цього ми писали, що Тарзан опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонстрував свою гордість.
Так, Сергій з щетиною, якої, мабуть, кілька днів, безцеремонно вивалив вражаючих розмірів мову. Артист показав пальцями жест "мир" і витріщив очі.
"Всім Peace! А як ви тренуєте свій язик?))))", - підписав знімок Тарзан.
Користувачі кинулися з жаром обговорювати побачене. Деякі з гумором поставилися до витівки Глушка, але знайшлися й ті, хто виявив бажання терміново відписатися.
Нагадаємо, Тарзан спустив штани і показав, за що його любить Наташа Корольова: «Ось це талант».
Як повідомляла Politeka, Тарзан роздягнувся і показав Наташі Корольовій справжнє блаженство: "Не ревнуй".
Також Politeka писала, що безсоромний Тарзан вивалив свою "лопату", Корольовій пощастило.