Стало відомо, як в Україні врегулювали питання перерахунку соціальних виплат для окремих категорій осіб

Про це під час брифінгу заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, передає Politeka.net.

Так, незабаром буде встановлено порядок перерахунку допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Така соцдопомогу для них збільшено з 2 прожиткових мінімумів до 2,5. Для дітей з інвалідністю - до 3,5 "мінімалок".

За словами Лазебної, у програмі допомоги малозабезпеченим сім'ям залишаться такі працездатні особи, які здійснюють догляд:

за дітьми до досягнення ними 3-річного або 6-річного віку,

за хворими дітьми, яким не встановлено інвалідність,

за особами з інвалідністю I-II групи,

за дитиною з інвалідністю у віці до 18 років,

особи, які надають соціальні послуги з догляду,

багатодітні сім'ї та одинокі матері.

Профільне міністерство також встановити єдиний порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сімей для всіх видів соціальних допомог та житлових субсидій.

Тепер пільговикам для отримання допомоги не потрібно звертатися в органи соцзахисту, а буде достатньо зробити заявку через "Дію".

"Допомога надаватиметься з урахуванням майнового становища сім'ї, порушення і зловживання, які раніше допускали на рівні комісій різних рівнів, відтепер буде легко відслідковувати", - продовжила Лазебна.

Якщо зараз розмір соцдопомоги від держави малозабезпеченим сім'ям з усіма підвищеннями (10% - 20%) і надбавками (250 -500 грн) на дитину становив в середньому 115% від розміру прожиткового мінімуму на дитину, то у другому півріччі розмір такої допомоги становитиме 130% від розміру прожиткового мінімуму на дитину

до 6 років - 2 416 гривень

від 6 до 18 років - 3 013 гривень.

Підсумовуючи, Марина Лазебна на брифінгу додала, що також скасували норму, яка обмежувала максимальний розмір допомоги (75% рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї). З 1 липня максимальний розмір державної соціальної допомоги вже не може перевищувати прожитковий мінімум для сім'ї.

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