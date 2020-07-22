Українцям варто готуватися до похолодання, так як в найближчі дні на більшій частині території України істотно впаде температура

Як передає Politeka.net, про це свідчать дані Укргідрометцентру. Згідно свіжому прогнозу, в середу, 22 липня, на Заході і Сході країни буде прохолодно. В деяких областях пройдуть дощі.

Так, у західних областях очікується 20-23 градуси тепла. У Чернівецькій області вдень буде дощ. В інших регіонах сухо, але хмарно.

У східних регіонах буде трохи тепліше. Стовпчики термометра прогріються до 22-26 градусів. Дощі з грозами пройдуть в Сумській, Харківській та Полтавській областях.

На Півдні України буде сухо і сонячно. Українцям, які відпочивають на морі, в середу пощастить. Вони зможуть насолоджуватися літньою погодою.

А ось жителям столиці і центральних регіонів пощастить менше. У центральних областях в середу очікується температура повітря в районі 20-24 градусів. Правда, опадів тут не передбачається.

У Києві 22 липня похолодає до 22-24 градусів. Буде хмарно, але дощу не буде.

Раніше ми писали, що похолодання в Україну принесе атмосферний фронт. Саме через нього на всій території суттєво знизиться температура повітря. Втім, це ще не кінець літа, вже наступного тижня спека знову повернеться.

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Як повідомляла Politeka, літо розійшлося, атмосферний фронт доб'є Україну похолоданням і дощами: точний прогноз.

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