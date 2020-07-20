Українцям поки рано забувати про опади

Дощова погода ще планує залишитися в Україні

Про це у своєму Facebook розповіла Наталка Діденко, пише Politeka.net.

Вона попередила, що завтра, 21 липня, дощі з грозами "атакують" Південь України та зачеплять Кропивницький з Дніпром.

"У західних та північних областях загалом у денні години вівторка очікуються грозові дощі, місцями можливі шквали, град.

Завтра вдень Схід, Південь та більшість Центру України належатимуть сухій повітряній масі... Температура повітря 21-го липня коливатиметься в межах +25+30 градусів, на Півдні місцями досягне +30+33 градусів, у західних областях буде нижче, +22+27 градусів", - зазначила Діденко у своєму Facebook.

Синоптик також попередила, що мешканці Києва мають бути готові до грозових хмар та дощей. Але і сонця завтра, 21 липня, у столиці вистачатиме.

"У Києві вівторок закрутить грозовими хмарами, очікується періодично дощ з грозою та поривчатим вітром під час грози. Проте сонця також вистачатиме, ці дощі - літні, а не осінні, безпросвітні). Температура у столиці протягом дня вівторка +27, +28 градусів, тобто, для літа практично ідеальна", - написала Діденко та додала, що у середині тижня на території України дещо похолодає.

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