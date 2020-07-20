Дощова погода ще планує залишитися в Україні
Про це у своєму Facebook розповіла Наталка Діденко, пише Politeka.net.
Вона попередила, що завтра, 21 липня, дощі з грозами "атакують" Південь України та зачеплять Кропивницький з Дніпром.
"У західних та північних областях загалом у денні години вівторка очікуються грозові дощі, місцями можливі шквали, град.
Завтра вдень Схід, Південь та більшість Центру України належатимуть сухій повітряній масі... Температура повітря 21-го липня коливатиметься в межах +25+30 градусів, на Півдні місцями досягне +30+33 градусів, у західних областях буде нижче, +22+27 градусів", - зазначила Діденко у своєму Facebook.
Дочка Полякової здивувала зізнанням про жінку, яка її виховала, фото: "Схожі більше, ніж з мамою"
Українець дорого заплатив за відмову від кредиту в ПриватБанку: «Гроші не повернули»
"40 років стажу недостатньо": в ПФУ розкрили, хто з українців залишиться без високих виплат
"Можна отримати фінансову допомогу": кому чекати грошей з 15 липня після рішення Кабміну
Синоптик також попередила, що мешканці Києва мають бути готові до грозових хмар та дощей. Але і сонця завтра, 21 липня, у столиці вистачатиме.
"У Києві вівторок закрутить грозовими хмарами, очікується періодично дощ з грозою та поривчатим вітром під час грози. Проте сонця також вистачатиме, ці дощі - літні, а не осінні, безпросвітні). Температура у столиці протягом дня вівторка +27, +28 градусів, тобто, для літа практично ідеальна", - написала Діденко та додала, що у середині тижня на території України дещо похолодає.
Нагадаємо, що Україну накриє небезпечна аномалія, кліматологи б'ють тривогу: що треба знати.
Раніше Politeka повідомляла, що легендарний курорт в Одеській області накрила негода, страшні кадри