Громадський діяч Андрій Пальчевський порівняв роботу парламенту за Петра Порошенка та Володимира Зеленського

Про це він сказав в ефірі програми «Пульс» на телеканалі «112 Україна», передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз).

Рада при Порошенку «виконала свою історичну місію. Вона не дала Порошенку ввести надзвичайний стан і залишитися навічно президентом. В цьому був її історичний смисл», - заявив Пальчевський.

При цьому він спрогнозував, що рішення нинішнього парламенту було б кардинально іншим.

«Якщо б сьогодні була така ж ситуація з сьогоднішнім президентом, і він побажав залишитися на своєму місці… Як ви вважаєте, зелена хвиля надала б йому підтримку? Чи сказала б: «Не можна цього робити». Як ви думаєте, у мене питання. Я вам скажу. Сьогоднішній парламент 100% проголосував б, якби у нас був порошенкоподібний президент. Навіть думати нічого», - зазначив громадський діяч.

Пальчевський впевнений, що сьогодні Верховна Рада приймає рішення не самостійно.

«Парламент управляється як Ванька-встанька, Іван-покиван. Ми знаємо скільки отримують парламентарії… Ходять розмови, що дають від п'яти до десяти, до п'ятнадцяти тисяч доларів. Але не всім. Тому що там є такі, яким можна і не давати, які самі готові», - заявив Андрій Пальчевський.

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