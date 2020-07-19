Популярна українська виконавиця Світлана Лобода похвалилася формами в облягаючому платті без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«І нехай весь світ зачекає...?😉» — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Лобода позує в елегантній чорній сукні без білизни, з-за чого в кадр потрапило явно зайве. Сама знаменитість вмостилася на стільці, грайливо заглядаючи в кадр. Краса співачки викликала фурор серед її шанувальників.

«Все для вас, скасовуємо час», «Світлана, Ви, як завжди, чарівна😍😍😍❤️❤️❤️», «неймовірна», «Свєтка, ти бомба», «Чорний і червоний виразно Ваші кольори», «бомба!», «Який прекрасний образ», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що співачка Світлана Лобода в модному купальнику влаштувала справжні "гарячі" танці".

Довгий час Світлана перебувала вдома, дотримуючись режим самоізоляції й відпочиваючи разом з дітками вперше за довгий час без концертів. Після того, як режим карантину був ослаблений, співачка вирішила відпочити повною мірою і вирушити на відпочинок за кордон.

Як з'ясувалося зі Сторіс знаменитості, вона полетіла в Грецію, острів Міконос. Судячи з попередніх кадрів, які Світлана опублікувала кілька днів тому, вона відправилася у відпустку на приватному вертольоті разом з дітьми та друзями.

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