Популярна українська виконавиця Світлана Лобода похвалилася формами в облягаючому платті без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«І нехай весь світ зачекає...?😉» — йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Лобода позує в елегантній чорній сукні без білизни, з-за чого в кадр потрапило явно зайве. Сама знаменитість вмостилася на стільці, грайливо заглядаючи в кадр. Краса співачки викликала фурор серед її шанувальників.
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«Все для вас, скасовуємо час», «Світлана, Ви, як завжди, чарівна😍😍😍❤️❤️❤️», «неймовірна», «Свєтка, ти бомба», «Чорний і червоний виразно Ваші кольори», «бомба!», «Який прекрасний образ», — пишуть вони.
До цього ми розповідали, що співачка Світлана Лобода в модному купальнику влаштувала справжні "гарячі" танці".
Довгий час Світлана перебувала вдома, дотримуючись режим самоізоляції й відпочиваючи разом з дітками вперше за довгий час без концертів. Після того, як режим карантину був ослаблений, співачка вирішила відпочити повною мірою і вирушити на відпочинок за кордон.
Як з'ясувалося зі Сторіс знаменитості, вона полетіла в Грецію, острів Міконос. Судячи з попередніх кадрів, які Світлана опублікувала кілька днів тому, вона відправилася у відпустку на приватному вертольоті разом з дітьми та друзями.
Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережа
Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, вихваляючись формами без фотошопу
Також Politeka писала, що Лобода в тоненькому топі не втрималася від шалених танців