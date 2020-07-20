Зірка танцювального шоу «Танці з зірками» і фаворитка хореографа Влада Ями Ганна Різатдінова блиснула бездоганним тілом на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Знаменитості.

Так, знаменитість позує лежачи в купальнику, демонструючи на камеру неймовірні форми. Як можна помітити, красуня відпочиває в басейні. Саму фотографію вона ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в захват від фантастичних форм кумира.

«Вид бомбезний», «ви чудова», «найкрасивіше, що я бачив сьогодні», «вау, виглядаєш неймовірно», «вогонь!», «Ганнуся, купальник 🔥і Ви відповідно», «так, хороша», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що зірка шоу «Танці з зірками» і фаворитка хореографа Влада Ями Ганна Різатдінова блиснула бездоганною фігурою на відпочинку

Так, на фотографії Різатдінова позує на тлі басейну в чорному боді, виставивши напоказ досконалу фігуру. Однак особа знаменитість вирішила великими окулярами. Замість підпису вона розмістила смайлик у вигляді сонця.

«Богиня», «божественний вигляд», «викликайте пожежників тут вогонь!», «розкішна фігура», — пишуть її шанувальники.

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