Популярна українська виконавиця MARUV похвалилася розкішними вигинами в мінісукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Це мій образ на цей вечір», — коротко йдеться у підписі.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах MARUV позує в шикарному мініплатті фіолетового кольору. Знаменитість вирішила закинути руку до верху, із-за чого в кадр потрапили неймовірні вигини знаменитості.
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Звернемо увагу, що образ знаменитості складався виключно з сукні — на красуні не було ні макіяжу, ні навіть взуття. Її шанувальники могли спостерігати за ідеальним зовнішнім виглядом красотки мовчки, адже кадрами вона поділилася у себе в Сторіс.
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Не так давно Анна показала, як призводить тіло у форму після карантину, а також займається з колегами в посиленому режимі, готуючись до концертів. І, схоже, у молодої співачки вийшло задумане - на нових фото, представлених в соціальній мережі Instagram Анна Корсун виглядає помітно схудлою.
Так, Ганна для нової фотосесії наділу модний піджак з леопардовим принтом на один ґудзик, доповнила образ сіточкою, зовсім не приховує зону її декольте, а також одягла прозорі футболки з провокаційними вирізами на сідницях.
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