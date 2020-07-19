22-річна прийомна донька репера Потапа Наталія Горова сколихнула публіку глибокими думками про кохання і ревнощі

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в стильному вбранні. Усміхнена Наталія одягнулася в чорний лонгслив, вигідно обтянувший її рельєфний торс і засвітивший всі пікантні лінії та округлості, а також джинси-банани зі шкіряним поясом. Червона сумочка-рюкзак доповнила її лук.

Дівчина сфотографувала власне відображення поруч з червоною машиною.

Горова здивувала одкровенням про те, що потрібно насолоджуватися кожною хвилиною життя і не розмінюватися по дрібницях.

"Нам відведено жити так мало часу, хоча здавалося б - в середньому 60 років, так багато.. але мені ось вже 22, а коли я встигла прожити цей час? Не знаю. Ніхто не знає скільки вам відведено на життя і скільки на відносини. Тому важливо цінувати, чути, насолоджуватися, кайфувати від моменту, розвиватися, не сидіти на місці. Залишайте свої ревнощі на задній план і просто насолоджуйтеся відносинами. Проводьте час з близькими, не сваріться з батьками, телефонуйте бабусям і дідусям, фотографуйтеся і друкуйте фотографії, тому що в телефоні все втрачається", - поділилася своїми думками Наталія, додавши в кінці рядки з пісні: "люби мене люби, жарким вогнем, вночі і вдень".

Користувачі підтримали Горову, засипав компліментами:

"Золоті слова Чудової Людини з Великої літери!)"

"Які правильні слова 🙏🏼"

"Добре,що ти зрозуміла це так рано. Якщо це не просто слова,звичайно😉😘"

"Така худенька😍😍😍🔥"

"Гарна🔥🔥🔥🔥"



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