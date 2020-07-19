Є кілька простих правил, які допоможуть зберегти здоров'я на відпочинку

Висока температура повітря влітку на вихідних – привід відправиться на річку, однак, щоб відпочинок не закінчився неприємними наслідками, слід дотримуватися елементарних заходів безпеки

Про те, як убезпечити себе у водойми від інфекцій, написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук головний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Щоб вихідні не закінчилися в стаціонарі інфекціонки, а відпочиваючі не підхопили такі «подарунки» природи як лямбліоз, лептоспіроз, ротавірус, гепатит А, холеру, шигельоз, сальмонельоз і навіть черевний тиф, він радить дотримувати наступних порад.

Ляшко рекомендує вибирати для відпочинку водойми і пляжі, які мають всі відповідні дозволи.

Ні в якому разі не можна пити і ковтати воду з річок та озер, а також мити нею овочі і фрукти.

Якщо на шкірі є виразки, подряпини, порізи та інші пошкодження, краще утриматися від купання. Також варто обходити водойми стороною під час ГРВІ та відразу після неї.

Алкоголь і відпочинок на воді – речі несумісні, тому ні в якому разі у водойми не рекомендується випивати, а потім лізти в воду.

Головний лікар радить триматися подалі від річок та інших водойм, де стоїть знак «Купатися заборонено», а також у стоячій воді з заростями і там, де плавають качки.

Ляшко просить одразу ж звертати увагу на зміну самопочуття:

«Симптоми можливого інфікування іноді можуть проявитися майже відразу, але іноді це відбувається через кілька днів або навіть через кілька тижнів після купання у водоймі. Небезпечними симптомами є свербіж, висип на шкірі і слизових, виділення із статевих органів, диспепсичні розлади, підвищення температури. У цих випадках треба терміново звернутися до лікаря».

Він підкреслив, що відкриті водойми не вважаються джерелом передачі коронавіруса, а ось брудні річки і ставки можуть кишіти різноманітними інфекціями. Крім того, Ляшко просить не забувати українців про соціальну дистанцію, оскільки COVID-19 ще не подоланий.

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