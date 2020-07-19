Долар боляче вдарить по українцях, курс валют від НБУ готує різкий стрибок: що буде з гривнею
Курс валют в Україні 19 липня візьме «низький старт» перед початком нового тижня, гривні готуються зробити нереально боляче.
Так, стодоларова купюра набере відразу кілька позицій: +8,68 грн. До середини останнього робочого дня він вже набрав кілька позицій, тому варто очікувати подальшого подорожчання.
Євро також не буде «пасти задніх», почавши новий робочий тиждень з +12,64 гривні.
Курс валют в Україні на 19 липня від Нацбанку:
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Долар — 27,2738 грн
Євро — 31,129 грн
Російську національну валюту ж всі бажаючі зможуть придбати буквально за «копійки»: десять рублів потрібно буде віддати всього 3,8364 гривні.
Росія перекинула війська на кордон з Україною, Путін віддав наказ: термінове заяву Міноборони
Росія під прикриттям перевірки боєготовності своїх військ перекинула на кордон з Україною авіаційну техніку
Так, перебазування нібито відбулося в рамках раптової комплексної перевірки боєготовності. Її оголосив господар Кремля Володимир Путін ще в п'ятницю, 17 липня.
В рамках перекидання військ, літаки Іл-76 були переведені на аеродроми в Краснодарському краї і Ростовську область, яка межує з Україною. На підході ще близько 150 літаючих одиниць, готових до перекидання.
Арахамию зі "Слугами" спіймали на гарячому в нічному клубі, скандальне відео: як гуляють нардепи
Незважаючи на карантинні заборони Давид Арахамія та інші Слуги народу відправилися в нічний клуб, щоб влаштувати вечірку.
Давида Арахамию без маски в компанії інших нардепів помітили танцюючим в одному зі столичних нічних клубів. Таким чином вони відзначали «літню відпустку». При цьому ніхто з них не дотримував дистанцію і не використовував засоби індивідуального захисту.
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