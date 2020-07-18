В неділю, 19 липня погоду в Україні визначатиме антициклон

Про це заявила відомий синоптик Наталія Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, майже в усіх областях опадів не прогнозується, там буде сухо і сонячно, крім західних.

«На жаль, на Заході знову і знову будуть лити дощі і навіть з грозами. Місцями зірвуться зливи, шквали і навіть можливий град», - налякала Діденко.

Температура повітря в Україні буде комфортною+25 +30 градусів. У західних областях, за прогнозами синоптика, буде +18+23.

У Києві в неділю погода буде сонячною і теплою, повітря прогріється до +28 градусів.

«Літо триває, хоч мокре, хоч сонячне, все одно краще, ніж листопад», - резюмує вона.

Раніше ми повідомляли про те, що українці можуть спостерігати в небі рідкісне космічне явище.

Стародавня комета Neowise (офіційна назва C/2020 F3) незабаром максимально наблизитися до Землі. Це відбудеться в ніч з 22 на 23 липня.

Фахівці відзначають, що найкраще комету буде видно через півтори години після заходу Сонця.

Треба сказати, що явище це стільки рідкісне, що його можна побачити раз на 6800 років.

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