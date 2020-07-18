Британська супермодель Демі Роуз блиснула формами у відвертій мінісукні з вирізом, застигнувши в гарячій позі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Знай, чого ти стоїш», — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Роуз позує в білосніжній сукні, завмерши на тлі моря. На іншому знімку вона вже напівбоком все в тому ж платті, демонструючи значні обсяги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Мила, дуже мило і красиво до нестями», «абсолютна краса і грація», «мої очі — я тільки що побачив найкрасивішу жінку у світі», «схожа на принцесу», «така гаряча і мила, круто», — пишуть вони.
До цього ми писали, що модель Демі Роуз підкорила видами в мінісукні.
Красуня часто балує шанувальників знімками, які дозволяють пограти їх фантазією. На цей раз модель розмістила в сторіз гаряче фото поставши в спокусливому міні.
Спокусниця Роуз позувала в сукні з величезним декольте, з якого чи не вилазили її пишні груди. Тонкі бретельки натяглися на шиї моделі, а грайливий бантик посередині надавав ще більшого акценту.
Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.
Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами