Британська супермодель Демі Роуз блиснула формами у відвертій мінісукні з вирізом, застигнувши в гарячій позі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Знай, чого ти стоїш», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Роуз позує в білосніжній сукні, завмерши на тлі моря. На іншому знімку вона вже напівбоком все в тому ж платті, демонструючи значні обсяги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Мила, дуже мило і красиво до нестями», «абсолютна краса і грація», «мої очі — я тільки що побачив найкрасивішу жінку у світі», «схожа на принцесу», «така гаряча і мила, круто», — пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Демі Роуз підкорила видами в мінісукні.



Красуня часто балує шанувальників знімками, які дозволяють пограти їх фантазією. На цей раз модель розмістила в сторіз гаряче фото поставши в спокусливому міні.

Спокусниця Роуз позувала в сукні з величезним декольте, з якого чи не вилазили її пишні груди. Тонкі бретельки натяглися на шиї моделі, а грайливий бантик посередині надавав ще більшого акценту.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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