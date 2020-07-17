Популярна українська виконавиця Світлана Лобода вразила витівкою під час відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Є люди, які приходять до нас, щоб залишитися на все життя ❤️», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Лобода в сукні з пікантним декольте, притулившись до українського та грузинського модельєра Бічолле Тетрадзе. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Найкращі», «головне – оберігати один одного, і цінуєте любов», «божественна», «Світла! Не сумуй! І це пройде», «дуже рідко зустрічаються щирі та віддані люди!)міцної дружби вам», «Всі люди як люди, а вони... ✨», — пишуть вони.

До цього ми повідомляли, що українська виконавиця Світлана Лобода вирішила здатися перед передплатниками у новому відвертому образі.

Так, на опублікованих кадрах Лобода спершу їде на машині, після чого дефілює в шкіряних шортах і курточці. При цьому очі знаменитості прикривають елегантні окуляри. Сама Світлана розповідає про розіграші, який вирішила влаштувати.

Проте її шанувальники більше звернули увагу на красу кумира, засипавши Лободу «тоннами» компліментів.

Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережа

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, вихваляючись формами без фотошопу

Також Politeka писала, що Лобода в тоненькому топі не втрималася від шалених танців