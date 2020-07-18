Погода в Україні 18 липня здивує дощами з грозами, які накриють «зайдуть в гості» до ряду регіонів

Про це повідомляє Politeka.

Так, на західній Україні дощі з грозами накриють всіх. З-за цього денний показник на термометрі впаде до 23-25 градусів за Цельсієм. Вночі ж буде ще свіже: від 12 до 15 зі знаком «плюс».

Жителям північних регіонів варто чекати сонячної погоди й невеликій хмарності. Вдень повітря прогріється до 26-28 за Цельсієм. У нічний час доби похолодає до 12-17 градусів.

У центральних регіонах також буде тепліше: вдень показник прогріється до 26-30 зі знаком «плюс». Вночі похолодає до 14-16 за Цельсієм. Дощів не передбачається.

На півдні буде ще тепліше: від 29 до 31 градусів за Цельсієм. Вночі також буде тепло: від 16 до 19 тепла. Дощів не буде, хоча місцями можлива хмарність.

Також тепло і без опадів буде на сході країни. Вдень показник на термометрі прогріється до 26-28 градусів. Вночі похолодає до 14-16 за Цельсієм.

У Києві та області також буде сонячного і без дощів. На термометрі буде в районі 25-27 градусів. Вночі похолодає до 13-15 за Цельсієм.

З Синоптики Укргідрометцентру також попереджають, що сьогодні в західних областях, а вночі в Донецькій і Луганській областях можливі град та шквали до 15-20 м/с. На Закарпатті через сильні дощі оголошено I рівень небезпеки.

А в Миколаївській, Херсонській областях та Криму навпаки — оголошено підвищений рівень пожежної небезпеки.

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