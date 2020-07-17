Популярне в Україні шоу «Танці з зірками» почало оголошувати імена учасників нового сезону проекту, який стартує вже цієї осені
Як передає Politeka.net, повідомлення про нових учасників з'явилося на офіційному акаунті шоу в Instagram. Першим учасником нового сезону став український співак Олег Винник, який передав естафету екс-солістці групи «ВІА-Гра» Надії Мейхер.
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17 липня Надя Мейхер записала відео, в якому повідомила про те, що повертається в шоу. Красуня блиснула глибоким декольте, заінтригувавши шанувальників. Як відомо, 14 років тому Мейхер вже брала участь в «Танцях». Повернення зірок – не рідкість для проекту. Наприклад, співачка Наталія Могилевська кілька разів брала участь у шоу.
"Друга Могилевська", - відразу ж заявили фанати в коментарях.
У свою чергу, Мейхер передала естафету ще одній екс-вокалістці ВІА Гри Санті Дімопулос.
Як відомо, саме таким способом шоу оголошує всіх учасників проекту, тому днями Санта повинна прийняти виклик колеги. Таким чином, компанію Олегу Віннику в новому сезоні складуть відразу дві красуні з ВІА Гри.
До речі, в червні в мережі проводилося голосування за потенційних учасників проекту. Глядачам пропонували вибрати зі списку прізвищ, серед яких були Дан Балан, Потап, Настя Каменських, Катя Осадча, співачка Jerry Heil, солістка KAZKA Олександра Зарицька і актриса Ольга Сумська. Чи буде хтось із цих артистів у новому сезоні глядачі зможуть дізнатися зовсім скоро.
Нагадаємо, що розкішну екс-ВІА Гру застукали в оточенні чоловіків, яскравий кадр: «Відкрилася з нового ракурсу».
Як повідомляла Politeka, Надія Мейхер показала значні обсяги в напівпрозорому вбранні: «Так хочеться…».
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