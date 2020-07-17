Зірка взагалі не виглядає на свій вік

Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес постала в цікавому образі

Не секрет, що красуня зовсім не виглядає на свої 50 років, що неодноразово доводить у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Так, на одному з недавніх знімків зірка вирішила змінити імідж й з'явилася в досить молодіжному образі. Лопес була в спортивній толстовці зі шнурками на капюшоні.

Артистка піднесла камеру до обличчя і показала себе крупним планом. Джей Ло зробила собі два пучка на голові, випустивши на лоб "baby hair" - акуратно покладений "пушок".

Дві круглі сережки бриніли у вухах знаменитості.

Лопес пильно дивилася в камеру, її погляд глибокий і пильний. Крім того, на повіках зроблений макіяж, який підкреслив гідності красуні.

Варто відзначити, що знімок оброблений за допомогою фоторедактора, і це впадає в очі.

Фото було зроблено на вулиці, позаду Дженніфер можна помітити газон.

За дев'ять годин пост зібрав понад 1,5 мільйони лайків і безліч компліментів.

Користувачі мережі написали масу компліментів зірці за її настільки юний вигляд кокетки. Люди захопилися досконалостями красуні.

"Прям дівчинка", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес опублікувала у своєму Instagram архівне фото.

Красуня стояла на сцені, тримаючи в руках кепку в блискітках. Вона була одягнена в дуже дивний костюм: зверху на ній красувався міні-піджак, який з'єднувався шматками тканини зі штанинами. А ось посередині - був екстремальний розріз.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес позувала в одному облягаючому білосніжному купальнику, який підкреслює її розкішні форми.

Нагадаємо, що 50-річна Джей Ло розбурхала чином юної дівчини, вік не перешкода: «Ух, гаряче».

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