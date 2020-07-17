Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес постала в цікавому образі
Не секрет, що красуня зовсім не виглядає на свої 50 років, що неодноразово доводить у своєму Instagram, пише Politeka.net.
Так, на одному з недавніх знімків зірка вирішила змінити імідж й з'явилася в досить молодіжному образі. Лопес була в спортивній толстовці зі шнурками на капюшоні.
Артистка піднесла камеру до обличчя і показала себе крупним планом. Джей Ло зробила собі два пучка на голові, випустивши на лоб "baby hair" - акуратно покладений "пушок".
Дві круглі сережки бриніли у вухах знаменитості.
Розправа над гривнею, нові штрафи і термінова заява Мінфіну – головне за ніч
Масштабне скасування пенсій: у Пенсійному Фонді вже вирішили, кого залишать без грошей
У Лізи і Гаррі Галкіних з'явилися конкуренти, зірка "Бригади" постарався: "Повне розчулення"
Штрафувати будуть по-новому, здеруть до 20 тисяч гривень: скандальне рішення Ради
Лопес пильно дивилася в камеру, її погляд глибокий і пильний. Крім того, на повіках зроблений макіяж, який підкреслив гідності красуні.
Варто відзначити, що знімок оброблений за допомогою фоторедактора, і це впадає в очі.
Фото було зроблено на вулиці, позаду Дженніфер можна помітити газон.
За дев'ять годин пост зібрав понад 1,5 мільйони лайків і безліч компліментів.
Користувачі мережі написали масу компліментів зірці за її настільки юний вигляд кокетки. Люди захопилися досконалостями красуні.
"Прям дівчинка", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес опублікувала у своєму Instagram архівне фото.
Красуня стояла на сцені, тримаючи в руках кепку в блискітках. Вона була одягнена в дуже дивний костюм: зверху на ній красувався міні-піджак, який з'єднувався шматками тканини зі штанинами. А ось посередині - був екстремальний розріз.
Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес позувала в одному облягаючому білосніжному купальнику, який підкреслює її розкішні форми.
Нагадаємо, що 50-річна Джей Ло розбурхала чином юної дівчини, вік не перешкода: «Ух, гаряче».
Також Politeka писала, що коханець Джей Ло без сорому показав, як розважається із зіркою: нескромні кадри підкорили мережа.