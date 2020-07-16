Популярна виконавиця Світлана Лобода вирішила здатися перед підписниками у новому відвертому образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Лобода спершу їде на машині, після чого дефілює в шкіряних шортах і курточці. При цьому очі знаменитості прикривають елегантні окуляри. Сама Світлана розповідає про розіграші, який вирішила влаштувати.

Проте її шанувальники більше звернули увагу на красу кумира, засипавши Лободу «тоннами» компліментів.

«Вогонь малятко!», «справа за малим – показати вищий пілотаж. Але цього не сталося», «вау, які ідеальні ноги! Краса», «вогонь!», «Як завжди дуже чарівна», — пишуть вони.

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Довгий час Світлана перебувала вдома, дотримуючись режим самоізоляції та відпочиваючи разом з дітками вперше за довгий час без концертів. Після того, як режим карантину був ослаблений, співачка вирішила відпочити повною мірою і вирушити на відпочинок за кордон.

Як з'ясувалося зі Сторі знаменитості, вона полетіла в Грецію, острів Міконос. Судячи з попередніх кадрів, які Світлана опублікувала кілька днів тому, вона відправилася у відпустку на приватному вертольоті разом з дітьми та друзями.

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