View this post on Instagram

Сегодня 15 лет «Світське життя»! Готовлюсь к выступлению 🧡 @kosadcha, Алеся Нагина, @svitsketv @oxanakrasilova поздравляю!!!! Пусть нам всем в Небе повезёт! Как вам новое платье для выступления? Ps. Спасибо за потрясающий look @german.nenov @andreyyanko @kir_khartley 💋 #белыйсамолет #осадчаякатя #світськежиття