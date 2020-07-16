Популярна українська співачка Наталя Могилевська блиснула ідеальною фігурою в розкішному платті

Як передає Politeka.net, яскраве відео з'явилося у артистки на її сторінці в Instagram. Співачка була одягнена в оригінальну сукню з глибоким розрізом прямо до стегон. Могилевська без сорому оголила свою ніжку, засвітивши зайве. Особливого шарму відео надала спідниця, якою співачка стала розмахувати.

«Сьогодні 15 років «Світське життя»! Готуюся до виступу…Як вам нова сукня для виступу?», - підписала фото зірка.

За півгодини відео подивилися понад 11 тисяч разів. В коментарях Могилевській залишили масу приємних слів.

«Плаття класне! І Ви красуня!!», «Плаття - агонь!», «Плаття стильне і оригінальне», «Неймовірний колір», «Гарна», «Вогонь образ», «Після виступу сукню можна перешити на дві непогані спідниці))))», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Наталя Могилевська поділилася робочим відео в компанії молодих чоловіків. Судячи з усього, співачка зібралася на робочу зустріч, де обговорювала свої майбутні проекти.

«Ой, що ми задумали…», - грайливо сказала Могилевська, записуючи відео.

Зазначимо, що нещодавно співачка кардинально змінила імідж, в результаті чого дуже сильно помолодшала. Артистка вирішила стати блондинкою і їй це вдалося.

Нагадаємо, що Наталя Могилевська, яка різко помолодшала, вразила новою зовнішністю, фото: "Ого, діваха розцвіла".

Як повідомляла Politeka, Могилевська в бікіні наплювала на вік і покрутила грудьми перед камерою: «Ну що, дорогі мої…».

Також Politeka писала, що білявка Наталія Могилевська ризиковано нахилилася в міні-сукні: "Ай да Наташка".