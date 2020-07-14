Популярна українська виконавиця Вікторія Смеюха, яка входить в дует «НеАнгели», блиснула красою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«З появою гаджетів з фотоапаратами весь світ поглотился у приватну фотоіндустрію. 😁📸 Все це призвело до того, що зараз ми переживаємо фотографічний бум 💥 . Тобто я думаю, що зараз фотографія зайняла те місце, яке займала поезія роками раніше. Тому можна привітати кожного», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Смеюха позує в облягаючому купальнику, демонструючи апетитні форми під час відпочинку на яхті.

«Красуня», «як-то швидко все закрутилося...», «красотулька», «норм жопець такий», «новий рятувальник Малібу!», «Губки качечкою», «милашка», «чогось не вистачає», «вах вах вах», «класний вид! Заздрю», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха показала, як насичено проводить літо, не втрачаючи ні хвилини.

Так, в серії нових фото знаменитість разом зі своєю племінницею Лізою купаються в річці. При цьому варто зазначити, що Віка була абсолютно без косметики. Одягнена в яскравий купальник.

«Покатай мене велика черепаха... Вчора ще в морі пірнала, зараз на дачі з Лізою хлюпалася, а вже сьогодні ввечері буду купатися в оваціях глядачів. Ех! Благодать. А як проходить ваше літо?», - підписала вона знімки.

Нагадаємо, солістка групи «Неангели» показала свої ідеальні форми.

Як повідомляла Politeka, Вікторія Смеюха показала фігуру в купальнику.

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